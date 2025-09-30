Curtea de Apel Cluj a decis. Fostul primar din Baia Mare e bun de plată. Cătălin Cherecheș trebuie să dea peste 2,6 mil. lei.

Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea a peste 2,6 milioane de lei de la Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare.

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, trebuie să dea statului român peste 2,6 mil. lei | Foto: Sindicatul Europol - Facebook

Curtea de Apel Cluj a decis, luni, 29 septembrie 2025, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată.

Cătălin Cherecheș, avere de peste 2,6 mil. lei nejustificată

„Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanța nr. 2/28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei cercetate Cherecheș Cătălin, în contradictoriu cu statul român prin Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Integritate. Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei și, în consecință, obligă persoana cercetată la plata acestei sume în favoarea statului român prin Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, conform portalului instanțelor de judecată.

Decizia vine după șase ani de procese, de la momentul în care Agenția Națională de Integritate a stabilit că fostul edil nu poate justifica o sumă mare din avere.

Astfel, în anul 2019, ANI a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate de către Cătălin Cherecheș, în cuantum total de 2.685.708 lei, și a sesizat instanța de judecată.

În 2021, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj, constată că dobândirea sumei de 2.685.708 lei nu are un caracter justificat și dispune confiscarea acestei sume de la Cherecheș.

Peste doi ani, în 2023, Instanța supremă anulează decizia și dispune rejudecarea cauzei, pentru ca luni, 29 septembrie, Curtea de Apel Cluj să pronunțe aceeași decizie de confiscare.

Fostul primar din Baia Mare se află în închisoare din noiembrie 2023, având de executat o condamnare de 5 ani pentru luare de mită.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: