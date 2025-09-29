Clujeanul din fruntea Senatului anunță un proiect de lege pentru protejarea pădurilor. Mircea Abrudean: „Am promis. Am făcut.”

Președintele senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a anunțat că a semnat propunerea legislativă de modificare și completare a legii privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a semnat propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Președintele Senatului României și senator ales de Cluj, Mircea Abrudean, a transmis că va face demersuri ca pădurile României să fie protejate și ca oamenii să se bucure de bogățiile naturii, de o viață sănătoasă, de aer curat și anunțat că este nevoie de o legislație nouă și actualizată cu situațiile din zilele noastre.

Mircea Abrudean: „Am promis, am făcut”

„Am promis. Am făcut. Pentru ca România să aibă păduri sănătoase și legislație actualizată. Am semnat propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Urmează să o depunem la Biroul Permanent al Senatului, pentru a-și urma parcursul normal, Senatul fiind prima cameră sesizată”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La începutul acestei luni, președintele Senatului a transmis că din cauza legislației, mii de hectare de pădure se uscă.

Proiectul instituie un Plan național de urgență fitosanitară și planuri de urgență fitosanitară pre-aprobate la nivelul fiecărei arii protejate, termene decizionale scurte și, în cazuri critice, derogări atent controlate, în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/2031 și cu exigențele Directivei Habitate.

CITEȘTE ȘI:

„Protejăm patrimoniul forestier, reducem riscurile climatice și evităm pierderile economice, fără a deschide calea exploatărilor comerciale în siturile protejate”, a conchis Mircea Abrudean.

În 9 septembrie 2025, clujeanul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, avertiza și transmitea că din cauza unui vid legislativ, mii de hectare se usucă în România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: