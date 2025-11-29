Vreme rece, ploi și ninsori în zonele montane. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește semnificativ în weekend, nu vor lipsi ploile, iar în zonele montane se vor semnala ninsori și lapoviță. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 29 noiembrie| Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 29 noiembrie, vremea va fi închisă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice pentru data din calendar.

Va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în zonele montane înalte vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde viteza va atinge 45…50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 - 16 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 0 - 11 grade Celsius.

În Cluj, atmosfera rămâne predominant închisă, cerul va fi marcat de înnorări, cu șanse crescute de precpitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte ale județului. P

Temperatura maxima nu va depăși 8 grade Celsius, iar minima termică va indica 4 grade Celsius.

În ultima zi a săptămânii sunt prognozate ploi, iar temperaturile maxime vor indica 7 grade Celsius.

