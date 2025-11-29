Investiție de 16 milioane de lei pentru amenajarea lacului Gheorgheni: zonă de relaxare și promenadă extinsă

Primăria pregătește o nouă investiție pentru modernizarea malurilor lacului I Gheorgheni.

Malurile lacului Gheorgheni se modernizează|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare în ședința de săptămâna viitoare actualizarea indicatorilor financiari pentru amenjarea lacului Gheorgheni și extinderea zonelor pietonale.

Dacă în 2023, atunci când a fost formulată propunerea inițială pentru amenajarea zonei, costurile erau estimate la 9,9 milioane de lei cu TVA, acum valoarea proiectului depășește 16 milioane de lei.

Investiție de 16 milioane de lei pentru amenajarea lacului Gheorgheni: zonă de relaxare și promenadă extinse

Suprafața vizată este de 61.903 mp, iar proiectul de modernizare include amenajarea malului nord-vestic și a malului nord-estic din zona lacului I Gheorgheni.

Principalele intervenții cuprinse în proiect:

*amenajare fântână arteziană în locul celei existente

*relocare debarcader

*construire pavilion de mici dimensiuni

*înlocuire mijloace de plimbare pe lac cu altele noi (de ex. hidrobiciclete, bărci cu vâsle, seabike-uri, stand-up paddle boarduri)

*amenajare două pontoane noi

De asemenea, pe zona de mal din proximitatea caselor de locuit sunt prevăzute platforme de pescuit. Lucrări de ecologizare a lacului, lucrări de captare a apei, recirculare și oxigenare sunt alte câteva obiective parte a proiectului de modernizare.

„Pe suprafața de pontoane nou creată de 2.116,28 mp se estimează că ar încăpea un număr de utilizatori de 350 de persoane.

Pentru zona de debarcader, prevăzută cu aproximativ 5 hidrocbiciclete, 8 bărci, 8 SUP (stand-up paddle), 2 seabike, pot fi aproximativ 54 de utilizatori simultan”, se arată în documentația supusă aprobării.

Scopul proiectului constă în creșterea calității spațiilor publice existente în zona lacului Gheorgheni și crearea de noi spații.

„În zonele nou create va exista posibilitatea organizării de evenimente culturale de altfel foarte întâlnite în zona lacului pe perioada verii și nu numai”, se arată în proiect.

Astfel, suprafața de spații verzi nu va fi diminuată, iar propunerea arhitecturală este una neivazivî față de mediul înconjurător.

Față de proiectul inițial, propus în septembrie 2023, valoarea proiectului a fost actualizată în conformitate cu indicele prețurilor de consum (IPC), potrivit datelor Institutului Național de Statistică și prin aplicarea cotei de TVA de 21%.

sursa: primăriaclujnapoca.ro

Fondurile vor fi asigurate din bugetul local, iar durata de execuție este estimată la 12 luni.

Până în prezent nu a fost organizată nicio licitație pentru efectuarea lucrărilor de amenajare din zona lacului Gheorgheni.

În 2020, administrația locală a investit peste 2 milioane de lei pentru amenajarea malului nordic al lacului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: