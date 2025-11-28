Clujenii au dat o tură de oraș cu Autobuzul Luminii și au admirat luna și demonstrații de patinaj artistic la Târgurile de Crăciun

Câteva fete talentate au patinat la deschiderea Târgului de Crăciun de la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, iar la Celălalt Târg de Crăciun, doritorii au putut da o tură de oraș cu un Light Bus, un autobuz supraetajat.

Clujenii au vizitat Târgurile de Crăciun din oraș | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 28 noiembrie 2025, la Cluj-Napoca s-a deschis și Târgul de Crăciun din pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”.

În această seară, în deschidere, oamenii au putut admira câteva demonstrații de patinaj artistic.

Pe 28 noiembrie, magia Crăciunului a cuprins și platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, acolo unde s-a deschis și Târgul de Iarnă.

Aici, vizitatorii de toate vârstele se vor bucura de un patinoar generos cu gheață perfectă.

La deschidere, în această seară, vizitatorii au putut vedea un demostrativ de patinaj artistic, unde au performat, rând pe rând, mai multe fete.

Celălalt Târg de Crăciun: instalații, un altfel de târg și un autobuz plin de lumini

Totodată, astăzi s-a deschide Celălalt Târg de Crăciun în zona străzii Kogălniceanu. Asociația Daisler a anuțat lansarea ediției cu numărul 8 a festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate.

Acesta revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase, care cu siguranță vor impresiona deopotrivă vizitatorii mari și mici. Iar noutatea acestui an este Light Bus - un autobuz îmbrăcat în lumină.

Pentru prima oară, un autobuz îmbrăcat în lumină face posibil un tur al orașului după lăsarea serii. Autobuzul este cu etaj.

La Celălalt Târg de Crăciun, curioșii vor găsi de la preparate delicioase cu gust de copilărie - perfecte atât pentru a le gusta, cât și pentru a le dărui celor dragi, și până la decorațiuni sau bijuterii lucrate manual.

„Ne dorim ca întreaga comunitate să se bucure de firescul pe care îl aducem în oraș: prețuri decente, dar și un loc unde să se întâlnească la un ceai cald, la ceva bun de mâncat cu prietenii, colegii sau familia”, au spus organizatorii.

La acest Târg de Crăciun, clujenii au admirat și luna

Luna, admirată de clujeni de toate vârstele, inclusiv bebeluși în cărucior, la Celălalt Târg de Crăciun | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Pentru prima data în Cluj, Târg de Crăciun în Parcul Operei

Opera Română clujeană propune prima ediție a unui eveniment care va transforma centrul orașului într-un spațiu al luminii și al emoției împărtășite.

În așteptarea marii Sărbători a Nașterii Domnului, Opera Națională Română Cluj-Napoca invită publicul clujean la un eveniment de suflet: Christmas Opera Fair – un târg de Crăciun născut din dorința de a celebra tradiția, lumina și bucuria de a fi împreună.

Clujul este deja în atmosferă de sărbătoare. 1 Decembrie - Ziua Națională a României se apropie, iar până la Crăciun a mai rămas mai puțin de o lună.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: