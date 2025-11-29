Amenzi și măsuri dure pentru șantierele care nu respectă legea. Emil Boc: „Cine construiește în Cluj trebuie să respecte orașul!”

Amenzi mari pentru cei care poluează și depozitează neconform deșeurile din construcții, la Cluj. „Nicio excepție”, spune primarul Emil Boc.

Primarul Emil Boc a anunțat toleranță zero pentru poluare.

„Amenzi și măsuri ferme pentru șantierele care nu respectă legea! Fiecare șantier trebuie să respecte orașul”, a transmis Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Declarația primarului vine în contextul în care depozitarea neconformă a deșeurilor din construcții continuă să reprezinte o problemă. Un alt caz se referă la degradarea carosabilului de pe Calea Demzirului de către o autobetonieră, situație în care șoferul a fost amendat și a suportat costurile intervenției de curățare.

„Cine murdărește, plătește. Nicio excepție: sancționăm ferm orice încercare de a trata orașul cu nepăsare.

La data de 27 noiembrie pe str. Calea Dezmirului carosabilul a fost murdărit cu material provenit dintr-o autobetonieră. Persoana responsabilă a fost identificată și sancționată - în baza HCL 191/2009 - cu amendă în valoare de 2500 lei, iar zona afectată a fost curățată de îndată, înainte de întărirea materialului, pe cheltuiala contravenientului.

Boc: „Cine murdărește, plătește. Nicio excepție: sancționăm ferm orice încercare de a trata orașul cu nepăsare”|Foto: Emil Boc - Facebook

La data de 28 noiembrie pe o organizare de șantier de pe str. Romul Ladea s-a constatat faptul că deșeurile provenite în urma lucrărilor au fost depozitate haotic, fără să fie sortate și acoperite. Constructorul a fost sancționat cu amendă contravențională în baza HCL 191/2009 în valoare de 2000 lei, ca măsură complementară fiind dispusă sortarea deșeurilor și transportarea acestora la o rampă de depozitare autorizată, cu termen de conformare 48 ore.

Cine construiește în Cluj trebuie să respecte Clujul!”, a notat primarul Emil Boc în mesajul citat.

În Cluj sunt deschise două centre de colectare gratuită a deșeurilor din construcții: pe strada Tăietura Turcului și pe strada Fabricii fără număr. În cazul cantităților mai mari, poate fi contactată firma de salubritate care pune la dispoziție un container, molozul este ridicat de la domiciliu, iar solicitantul va achita contravaloarea operațiunii.

