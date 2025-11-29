Actualitate
Cluj-Napoca se luminează de Ziua Națională a României: „Corul Îngerilor”, „Pădurea de Crăciun” și cupola din Piața Unirii oferă spectacole multimedia speciale pentru 1 Decembrie
Cluj-Napoca celebrează Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte și spectacole pentru întreaga comunitate. Programul complet al evenimentelor.Clujul celebrează Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte și spectacole pentru întreaga comunitate. Vezi programul complet al evenimentelor.|Foto: Primaria Cluj-Napoca - Facebook
În acest an, Primăria a instalat noi ansambluri luminoase multimedia în zonele pietonale din centrul orașului pentru „un plus de magie" cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De 1 Decembrie, programul instalațiilor va fi unul special, cu muzică tematică dedicată Zilei Naționale, sincronizată pe jocurile de lumini.
Pe strada Iuliu Maniu, clujenii și turiștii se pot bucura de „Corul Îngerilor", o instalație luminoasă compusă din cinci figuri de îngeri, fiecare cu peste 4 metri înălțime, amplasate pe coloane de 12 metri, însoțite de șiruri luminoase.
Programul spectacolului multimedia de pe strada Iuliu Maniu este următorul:
*ora 19:30,
*ora 20:15,
*ora 20:45,
*ora 21:15,
*ora 21:45.
Pe strada Universității a fost amplasată instalația „Pădurea de Crăciun”, compusă din arborii dispuși în formă de arc, fiecare cu o înălțime de 7 metri. Arcada creează o atmosferă magică prin culori, jocuri de lumini și muzică atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici.
Programul spectacolului de pe strada Universității este următorul:
*ora 19:15,
*ora 19:45,
*ora 20:30,
*ora 21:00,
*ora 21:30.
În Piața Unirii, noua cupolă de la Târgul de Crăciun va oferi de Ziua Națională de asemenea un spectacol de lumini dedicat, sincronizat pe muzică.
Programul:
*ora 19:00,
*ora 20:30,
*ora 21:30.
1 Decembrie: întreaga comunitate sărbătorește Ziua Națională a României
De 1 Decembrie întreaga comunitate sărbătorește Ziua Națională a României.
Programul complet al manifestărilor de la Cluj-Napoca
Piața Mihai Viteazul
10:00 – Ceremonial de depunere de jerbe și flori
Piața Avram Iancu
11:30 – Ceremonia oficială
20:00 – Spectacol de drone și lumini
Bulevardul Eroilor
12:30– Reconstituire a evenimentelor din 1918
14:00– Reconstituire a evenimentelor din 1918
12:00–21:00 – Zona de photobooth
Piața Unirii
15:00 – Regal folcloric
19:00 – Aprinderea iluminatului festiv
19:10 – Concert aniversar Cargo - 40 ani
20:30 – Concert Compact
