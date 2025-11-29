Cluj-Napoca se luminează de Ziua Națională a României: „Corul Îngerilor”, „Pădurea de Crăciun” și cupola din Piața Unirii oferă spectacole multimedia speciale pentru 1 Decembrie

Cluj-Napoca celebrează Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte și spectacole pentru întreaga comunitate. Programul complet al evenimentelor.

Clujul celebrează Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte și spectacole pentru întreaga comunitate. Vezi programul complet al evenimentelor.

În acest an, Primăria a instalat noi ansambluri luminoase multimedia în zonele pietonale din centrul orașului pentru „un plus de magie" cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De 1 Decembrie, programul instalațiilor va fi unul special, cu muzică tematică dedicată Zilei Naționale, sincronizată pe jocurile de lumini.

Pe strada Iuliu Maniu, clujenii și turiștii se pot bucura de „Corul Îngerilor", o instalație luminoasă compusă din cinci figuri de îngeri, fiecare cu peste 4 metri înălțime, amplasate pe coloane de 12 metri, însoțite de șiruri luminoase.

Instalația „Corul Îngerilor”, strada Iuliu Maniu, Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Programul spectacolului multimedia de pe strada Iuliu Maniu este următorul:

*ora 19:30,

*ora 20:15,

*ora 20:45,

*ora 21:15,

*ora 21:45.

Pe strada Universității a fost amplasată instalația „Pădurea de Crăciun”, compusă din arborii dispuși în formă de arc, fiecare cu o înălțime de 7 metri. Arcada creează o atmosferă magică prin culori, jocuri de lumini și muzică atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici.

Instalația „Pădurea de Crăciun”, strada Universității, Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Programul spectacolului de pe strada Universității este următorul:

*ora 19:15,

*ora 19:45,

*ora 20:30,

*ora 21:00,

*ora 21:30.

În Piața Unirii, noua cupolă de la Târgul de Crăciun va oferi de Ziua Națională de asemenea un spectacol de lumini dedicat, sincronizat pe muzică.

Spectacol de lumini la Târgul de Crăciun din Piața Unirii, Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Programul:

*ora 19:00,

*ora 20:30,

*ora 21:30.

1 Decembrie: întreaga comunitate sărbătorește Ziua Națională a României

Cluj: De 1 Decembrie, întreaga comunitate sărbătorește Ziua Națională a României|Foto: Primaria Cluj-Napoca

Programul complet al manifestărilor de la Cluj-Napoca

Piața Mihai Viteazul

10:00 – Ceremonial de depunere de jerbe și flori

Piața Avram Iancu

11:30 – Ceremonia oficială

20:00 – Spectacol de drone și lumini

Bulevardul Eroilor

12:30– Reconstituire a evenimentelor din 1918

14:00– Reconstituire a evenimentelor din 1918

12:00–21:00 – Zona de photobooth

Piața Unirii

15:00 – Regal folcloric

19:00 – Aprinderea iluminatului festiv

19:10 – Concert aniversar Cargo - 40 ani

20:30 – Concert Compact

