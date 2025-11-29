Târgul de Crăciun din Florești aduce magia sărbătorilor în comunitate. Lidia Buble, The URS, Feli și Rareș, printre artiștii care vor urca pe scena Winter Dream 2025.

O nouă ediție a celui mai mare eveniment de iarnă din Florești – Winter Dream 2025, își va deschide porțile pentru public, duminică, 30 noiembrie. Un program special conceput cu colinde, concerte și artiști consacrați aduce magia sărbătorilor în comunitate.

Floreștiul se pregătește pentru o nouă poveste a Sărbătorilor de iarnă în cadrul Târgului de Crăciun Winter Dream 2025, care începe oficial duminică, 30 noiembrie, de la ora 18:00, în Parcul Poligon, prilej cu care va fi deschis și iluminatul festiv.

Floreștenii vor avea parte de weekenduri pline de activități special concepute – ateliere și întâlniri cu Moș Crăciun, în cadrul evenimentelor susținute de Urbano Shopping & Living, Automobile Bavaria, ING Bank și VIVO!

Startul oficial va avea loc duminică, 30 noiembrie 2025, prin aprinderea iluminatului festiv, care va transforma Parcul Poligon într-un spațiu magic cu o atmosferă de poveste.

Duminică, 30 noiembrie, după deschiderea Târgului Winter Dream și a iluminatului festiv, DJ Raul Narița va încânta publicul pe Main Stage.

Iar luni, de Ziua Națională a României, 1 decembrie, floreștenii se vor putea bucura de un recital de colinde, dar și de prestația unor artiști îndrăgiți. Pe scena principală vor urca Ansamblul Șoimii Carpaților Florești, Anda Horoba, Ionuț Fulea, Mirela Mănescu Felea și MC Dylma, iar de la 20:00, The URS va oferi un show memorabil.

Tot luni, 1 decembrie, Winter Barn vine cu un atelier special de modelare de lumânări din foițe de fagure. Activitățile din cadrul atelierului vor fi deschise în intervalul 14:00 – 15:00 și 16:00 – 17:00.

Timp de o lună, în perioada 30 noiembrie – 31 decembrie 2025, Floreștiul se transformă în tărâmul magic al sărbătorilor alături de familie și prieteni.

Winter Dream 2025 oferă o atmosferă memorabilă, cu bradul împodobit, cu roata panoramică, caruselul, patinoarul și scena concertelor speciale.

Concertele și colindele vor răsuna în întreg Parcul Poligon, iar programul include momente artistice inedite și concerte speciale: pe scena Winter Dream vor urca artiști îndrăgiți, precum Lidia Buble, The Urs, Feli și Rareș, alături de numeroși artiști locali care vor completa atmosfera de sărbătoare.

Programul evenimentelor Winter Dream 2025

De asemenea, căsuțele cu bunătăți și cadouri speciale își așteaptă vizitatorii să descoperi gusturi tradiționale, delicatese, dulciuri alese și multe surprize pentru toți cei dragi.

În primele zile din decembrie, chiar Moș Crăciun vine să aducă bucuria Crăciunului direct în mijlocul comunității din Florești, gata să întâmpine toți copiii!

Programul evenimentelor Winter Dream 2025

Floreștenii se pot bucura de magia sărbătorilor Winter Dream, acasă, în Florești, în cadrul Târgului de Crăciun organizat prin suportul Primăriei Florești.

Evenimentele din program și Întânirile cu Moș Crăciun din Winter Barn sunt susținute de Urbano Shopping & Living, Automobile Bavaria, ING Bank și VIVO!

Programul evenimentelor Winter Barn 2025

De altfel, pentru un acces facil la programul evenimentelor, floreștenii pot folosi aplicația memorabil.events unde pot găsi informații despre ultimele evenimente și primi notificări despre cele mai noi activități. Aplicația este disponibilă pe Google Play și Appstore.

Main Stage

Duminică, 30 noiembrie

10 – 18 – Colinde

18:00 – Deschidere Winter Dream 2025

18:05 – Aprindere iluminat festiv

18:05 – 21:00 – DJ Raul Narița

Luni, 1 Decembrie

10 – 16:30 – Colinde

Spectacolul: Noi suntem români!

16:30 – 17:15 – Ansamblul Șoimii Carpaților Florești

17:20 – 17:45 – Anda Horoba

17:45 – 18:10 – Radu Ciordaș

18:10 – 18:30 – Ionuț Fulea

18:30 – 19:00 – Mirela Mănescu Felea

19:00 – 19:30 – MC Dylma

20:00 – 21:00 – Teh URS

Sâmbătă, 6 decembrie

10 – 17 – Colinde

17:00 – 17:30 – Adina Hada și Șoimii Carpaților Florești

17:40 – 18:40 - Cool voices by Diana Culic

18:45 – 19:30 - Romina Nemeș

20:00 – 21:00 – Lidia Buble

Duminică, 7 decembrie

10 – 17:30 – Colinde

17:30 – 18:00 – Mihaela și Ciprian Istrate și Ceterașii

18:00 – 18:10 – Sara Iova

18:15 – 19:00 – The beat musci school

19:10 – 19:40 – Bobocii Mărțișorului: Ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”

19:50 – 21:00 – Colinde

Sâmbătă, 13 decembrie

10 – 16:30 – Colinde

16:30 – 17:10 – Mircea Cârțișorean și Dubașii din Țela (Jud.Arad)

17:20 – 18:20 – Star Music Academy

18:30 – 19:30 – Rock Academy

20:00 – 21:00 – Feli

Duminică, 14 decembrie

10 – 17:30 – Colinde

17:30 – 18:00 – Colindătorii Clujului – Denisa Perde Rus, Iulia Bucur, Andreea Ciupe, Ramona Ciceoan, Mădălin Mureșanu și Mihai Trif

18:05 – 18:20 - Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” – Colinde și scenetă

18:30 – 19:00 – Școala Gimnazială „Gheroghe Șincai” Florești – Colinde

19:05 – 20:05 – Star Music Academy

20:15 – 21:00 – Ansamblul Folcloric Cununa Someșană Florești

Sâmbătă, 20 decembrie

10 – 17:30 – Colinde

17:30 – 18:00 – Pugna Alexandru și colindătorii

18:00 – 18:10 – Așezământul pentru copii „Sf. Onufrie” din Tăuți – Colinde

18:20 – 19:05 – The Beat Music School

19:05 – 19:35 - Moment special comunitate: Facem bine împreună pentru animalele fără stăpân

20:00 – 21:00 – Rareș

Duminică, 21 decembrie

10 – 17 – Colinde

17:00 – 17:30 – Corul de copii al parohiei „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Florești

17:30 – 18:00 – Mihaela Grec și grupul de colindători al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca

18:15 - 19:00 - Moment special comunitate: Facem bine împreună pentru animalele fără stăpân

19:10 – 21:00 – DJ Raul Narița

Sâmbătă, 27 decembrie

10 – 17 – Colinde

17:00 – 21:00 – Program artistic

Duminică, 28 decembrie

10 – 17 – Colinde

17:00 – 21:00 – Program artistic

Miercuri, 31 decembrie

20:00 – 00:00 – DJ

00:00 – Artificii

