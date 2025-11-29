Sport
CFR Cluj, înfrângere dureroasă la Mioveni cu FC Argeș
FC Argeș a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (2-0), sâmbătă, la Mioveni, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.
Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (40 - penalty), după un henț comis de Louis Munteanu în propriul care, la șutul lui Vadim Rață.
Ulterior, pe finalul primei reprize, echipa condusă de Daniel Pancu a mai încasat un gol marcat de Florin Borța (min.45+1).
Al treilea gol în poarta „feroviarilor” a fost trimis de de Bettaieb (min.47), iar CFR Cluj nu a mai reușit să întoarcă scorul în repriza secundă.
CFR Cluj se plasează pe poziția a 11-a în clasamentul Superligii, cu 19 puncte.
Echipele de start
FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Seto, Rață (Radescu ’75) – Pîrvu (Tofan ’90+2), Bettaieb (Manole ’90+2), Matos (Moldoveanu ’75). Antrenor: Bogdan Andone
CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie (Coco ’81), Camora (Abeid ’73) – Emerllahu, Djokovic (Muhar (’46), Keita (Fică ’46) – Cordea (Badamosi ’59), Munteanu, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu.
