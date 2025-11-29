CFR Cluj, înfrângere dureroasă la Mioveni cu FC Argeș

CFR Cluj nu a reușit să înscrie în partida disputată cu FC Argeș, iar meciul s-a încheiat în defavoarea „feroviarilor”, scor 0-3.

CFR Cluj, înfrângere dureroasă la Mioveni cu FC Argeș|Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ – Facebook

FC Argeș a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (2-0), sâmbătă, la Mioveni, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (40 - penalty), după un henț comis de Louis Munteanu în propriul care, la șutul lui Vadim Rață.

CFR Cluj, înfrângere dureroasă la Mioveni cu FC Argeș

Ulterior, pe finalul primei reprize, echipa condusă de Daniel Pancu a mai încasat un gol marcat de Florin Borța (min.45+1).

Al treilea gol în poarta „feroviarilor” a fost trimis de de Bettaieb (min.47), iar CFR Cluj nu a mai reușit să întoarcă scorul în repriza secundă.

CFR Cluj se plasează pe poziția a 11-a în clasamentul Superligii, cu 19 puncte.

Echipele de start

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Seto, Rață (Radescu ’75) – Pîrvu (Tofan ’90+2), Bettaieb (Manole ’90+2), Matos (Moldoveanu ’75). Antrenor: Bogdan Andone

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie (Coco ’81), Camora (Abeid ’73) – Emerllahu, Djokovic (Muhar (’46), Keita (Fică ’46) – Cordea (Badamosi ’59), Munteanu, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: