641 de elevi de la școlile „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca vor începe orele într-o clădire modernizată

Stadiul lucrărilor este de peste 80% la corpul de clădire unde vor învăța 641 de elevi de la școlile „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că, la începutul anului școlar 641 de elevi de Școlile „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” vor face ore într-un corp de clădire modernizat de pe strada Câmpului.

„641 elevi de la Școlile «Ion Creangă» și «Iuliu Hațieganu» vor veni, într-o clădire modernizată, în luna septembrie. Am verificat stadiul lucrărilor la acest corp de clădire de pe strada Câmpului pentru a mă asigura că se respectă termenul contractual: 31 august”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, stadiul lucrărilor este de 83%, cu șanse mari de finalizare a proiectului până în 31 august 2025, chiar înainte de începera anului școlar 2025-2026.

„Dacă mențin ritmul lucrărilor au șanse să finalizele până la începutul lunii septembrie. Mai există un motiv suplimentar pentru optimismul meu. Firma care lucrează aici SC Nord Coforest SRL din Cluj-Napoca a mai terminat o lucrare la școli, la «Onisifpr Ghibu», tot în termenul contractual. Dacă au putut acolo, trebuie să poată și aici. Știu interesul special pe care managerul de proiect, Virgil Poruțiu îl acordă acestui proiect, astfel încât actul educațional să fie continuat în luna septembrie. Suntem cu ochii pe ei, tot ce ține de noi facem”, a conchis edilul Emil Boc.

