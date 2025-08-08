Emil Boc, vizită pe șantierul centrului pentru vârstnici de pe Calea Baciului: „Sunt toate șansele ca lucrările să fie încheiate până la final de an”

Stadiul lucrărilor la Centrul de Asistență pentru Vârstnici de pe Calea Baciului a ajuns la un grad de realizare de 80%. „Sunt toate șansele ca lucrările să fie încheiate până la final de an”, spune primarul Emil Boc.

În primăvara anului trecut, administrația locală anunța debutul lucrărilor în teren la proiectul Centrului de Asistență pentru Vârstnici, situat pe Calea Baciului.

Joi, edilul Emil Boc a făcut o vizită pe șantier pentru a verifica evoluția lucrărilor în teren.

Într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook, primarul Clujului a semnalat că administrația locală depune toate eforturile pentru realizarea proiectelor cu caracter social, care să ofere condiții decente și calitate a vieții sporită pentru vârstnici.

„Avem grijă de părinții și de bunicii noștri. Aici, pe Calea Baciului, construim un centru de îngrijire și asistență pentru vârstnici.

Acest centru va avea o capacitate de 70 de locuri și va fi dotat cu cabinete medicale, cu săli de mese și bibliotecă, dar și cu spații de petrecere a timpului liber.

Aici vor fi realizate și cabinete pentru fizioterapie, pentru kinetoterapie, adică ceea ce este necesar pentru a avea o bătrânețe de calitate.

Este obligația noastră să facem tot ce ne stă în putință pentru a oferi cele mai bune condiții pentru cei aflați la vârsta senioratului, astfel încât să se poată bucura de viață și de o îngrijire de calitate.

Nu este un simplu spațiu: este un spațiu cu suflet, cu oameni buni, dedicat îngrijirii”, a declarat primarul Emil Boc în mesajul citat.

Căminul pentru vârstnici - cu un regim de înălțime S+P+2E - va avea o suprafață de 1410 mp și o capacitate de aproximativ 70 locuri (42 camere), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, atât la subsolul clădirii, cât și în curte vor fi disponibile în total 20 locuri de parcare - din care 2 pentru persoanele cu dizabilități - și locuri de parcare pentru biciclete. Pentru încurajarea activităților sportive, se vor amenaja zone cu aparate de fitness, tenis de masă, șah, pistă de alergare, dar și zone de relaxare cu mobilier urban modern, umbrite de arborii și arbuștii incluși în proiect.

După cum arată evoluția lucrărilor în teren, proiectul poate fi realizat până la final de an, a transmis Emil Boc.

„Am verificat evoluția lucrărilor: stadiul proiectului este la 80% grad de realizare. Sunt toate șansele ca lucrările să fie încheiate până la final de an, potrivit angajamentelor contractuale”, a spus primarul Clujului.

După cum a adăugat Emil Boc, dacă termenul de realizare al proiectului nu va fi respectat, atunci vor fi aplicate penalități de întârziere iar constructorii vor ajunge pe „lista rușinii”.

Investiția este în valoare de 6 milioane de euro, din bugetul local, iar termenul de realizare este de 20 de luni. Noul cămin pentru vârstnici are termen de realizare finalul lunii februarie 2026.

