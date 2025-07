Boc anunță calendarul lucrărilor la metrou: „Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele”

Proiectul metroului din Cluj are finanțarea asigurată, iar asamblarea «cârtițelor» în subteran va începe după realizarea pereților mulați a puțului de lansare. „Toate lucrările vor începe cu respectarea pașilor legali”, spune primarul Emil Boc.

Boc anunță calendarul lucrărilor la metrou: „Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele”| Foto: Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. IncGülermak - LinkedIn

Lucrările pregătitoare la puțul de lansare a „cârtițelor” pentru metroul din Cluj vor debuta la finalul lunii iulie.

De altfel, Emil Boc a răspuns criticilor la adresa metroului clujean și a arătat că proiectul are finanțarea asigurată, iar lucrările vor decurge potrivit calendarului asumat în conformitate cu dispozițiile legale.

„Am primit luni de la antreprenor graficul de realizare a puțului de lansare a «cârtițelor» (Tunnel Boring Machines), care vor intra în subteran, pentru că trebuie făcut puțul de lansare, la adâncimi de 25 – 30 m, cu două tunele, unde vor coborî «cârtițele» pentru lucrul efectiv la metrou”, a anunțat, marți, primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

Activitatea de proiectare, în plină desfășurare

În aprilie 2023, potrivit proiectului asumat inițial, administrația locală anunțase că primele lucrări la viitorul metrou din Cluj vor fi realizate în zona cartierului Sopor.

Însă, la solicitarea Ministerului Sănătății, proiectul a debutat din Florești, pentru corelarea acestuia cu viitorul Spital Regional de Urgență Cluj, aspect ce a presupus modificări de soluții și logistice impresionante.

„În condițiile în care mulți au lansat tot felul de informații false, vreau să vin cu câteva precizări: metroul are contract de finanțare, semnat în decembrie 2022 între Ministerul Transporturilor și municipiul Cluj-Napoca, pentru a asigura finanțarea acestui obiectiv.

Pentru cei care spun că nu există contract de finanțare, îi invit încă o data să verifice informația pe site-ul Ministerului Transporturilor sau poate fi pus la dispoziție de Primărira Cluj-Napoca.

În egală măsură, trebuie să se știe că, la solicitarea Ministerului Sănătății, pentru corelarea cu viitorul Spital Regional de Urgență, am modificat ordinea de execuție a lucrărilor: din secțiunea 1 în secțiunea doi. Inițial trebuia să începem din Sopor, dar la solicitarea expresă a Ministerului Sănătății, și cu aprobarea Comisiei Europene privind modificarea calendarului de lucrări, a trebuit să începem dinspre Florești, în beneficiul clujenilor, pentru a putea avea încă o cale alternativă de acces la Spitalul de Urgență. Aspecte ce au presupus modificarea priorităților de execuție și reluarea unor lucrări pe partea de proiectare, față de prevederile inițiale din proiect”, a explicat Emil Boc.

Până în prezent, antreprenorul a obținut 35 de avize pentru această secțiune, inclusiv avizul ISU și autorizația de construcție pentru metrou.

„De asemenea, activitatea tehnică și de proiectare este în plină desfășurare pentru toată această secțiune, astfel încât odată ce «cârtițele» vor intra în subteran să-și poată continua drumul”, a adăugat edilul Clujului.

Calendarul lucrărilor:

*24 iulie – începerea lucrărilor pregătitoare, insclusiv execuția grinzii de ghidaj pentru pereții mulați

*11 august – debutul execuției pereților mulați a puțului de lansare în subteran a «cârtițelor».

Ulterior, «cârtițele» vor fi montate în subteran și vor începe lucrările.

Boc: Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele

„Banii din buget sunt prevăzuți pentru a fi utilizați conform calendarului stabilit la începutul anului.

În mod evident, un contract de finanțare este temeiul legal pentru începerea lucrărilor și obligațiile părților se prezumă a fi respectate. În rest, cei care lansau tot felul de informații alarmiste că proiectul metroului nu are contract de finanțare, că nu are autorizație de construcție, pot spune ce doresc… Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele. Toate lucrările încep, dar respectând pașii legali. Noi nu putem lucra după cum se alarmează unii sau alții, pentru că lucrarea aceasta este făcută pentru eternitate, nu pentru un an de zile.

Lucrările sunt de amploare, iar modificarea secțiunilor pentru lucrări a presupus o mutare logistică impresionantă”, a mai spus primarul Emil Boc.

TBM-urile, asamblate în subteran

După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, pentru săpăturile la galeriile subterane.

Utilajele TBM care vor efectua săpăturile necesare la tunelul metroului din Cluj au ajuns în Florești în decembrie 2024. TBM-urile (Tunnel Boring Machines) sunt utilaje de mare capacitate folosite pentru săparea tunelurilor subterane. Utilajele, cu peste 250 de tone fiecare, au fost transportate pe bucăți la Cluj, prin câteva transporturi agabaritice, și includ un total de 38 de piese.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: