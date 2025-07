Emil Boc, către cei care contestă metroul: „Mulți cotcodăcesc. Ce să discut cu ăia?”

„Mulți cotcodăcesc, lăsați-i în plata Domnului. Ce să discut cu ăia care oricum dacă le spui că e ziua afară zic «bă nu vezi că e noapte». Da bun, stai cu noaptea ta în cap și asta e viața”, le trasmite primarul Emil Boc celor care contestă proiectul metroului.

În luna martie, primarul Emil Boc spunea că ploile au întârziat lucrările la piloții forați de la metrou din Cluj| Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc a lăudat munca făcută de constructorii de la drumul expres de la Tureni, Dimex și CON-A, precizând că aceeași constructori vor construi și tronsonul al doilea al centurii metropolitane.

Când a venit vorba de metrou, edilul Clujului nu s-a abținut și a ținut să precizeze că „nu are ce discuta” cu cei care contestă metroul.

Lucrări de amploare la centura metropolitană

„Suntem mulțumit de cum s-a mișcat constructorul la drumul expres de la Tureni. La centura metropolitan are o provocare, într-adevăr, mult mai mare. Acum se lucrează la proiectare, după care, evident, urmează și aici să începem lucrurile, pe măsură ce proiectarea se finalizează. Cel mai scurt termen este de 5 luni de zile pentru finalizarea unui tronson de proiectare. Se finalizează tronson cu tronson, după care, evident, se și intră la lucru. Dar am fost și am văzut acolo (drumul expres de la Tureni – n.r.) cu ochii mei, să știți că și pe acest traseu sunt lucrări de operă arhitectonică, aș putea spune, în sensul că sunt 2000 de piloti forați, amplasați acolo. Ce înseamnă piloții ăștia forați? Sunt piloți de 1,2 metri diametru, plini de beton, băgați la 25 de metri adâncime în pământ, ca să stabilizeze versanții, dealurile din zona respectivă a Tureniului, să nu alunece, să nu se prăbușească peste acest drum expres de 4 benzi. Deci au făcut câteva lucrări de amploare, au și un viaduct. La centura metropolitană vor avea și viaducte, și tunele, mult mai complicate, dar am văzut că au capacitatea administrativă și tehnică să poată face asemenea lucrări, ceea ce mă determină să fiu optimist, optimist că lucrările vor evolua în direcția dorită de către noi”, a spus Emil Boc, la o emisiune.

Mesaj pentru cârcotașii de serviciu

„Noi continuăm la Cluj lucrările, Cluj-Florești este în lucru, anul viitor se termină, am început la centura metropolitană proiectarea, am continuat lucrările la metrou, pentru că acolo trebuie să se înțeleagă de către toți. Mulți cotcodăcesc, mulți vorbesc, mulți, ok, lăsați-I în plata lor să vorbească, asta e lumea. Deci trebuie să știe oamenii că da, într-adevăr, au apărut lucrări de suplimentare necesare, necesitatea amplasării a 94 de piloti forați ca să stabilize versantul unde se sapă puțul, unde intră cârtițele, n-aveam ce face, așa ne-au spus tehnicienii. Nu puteam să introducem cârtițele ca să se prăbușească un deal peste, când intri în teren atunci vezi unele lucruri, unele lucruri nu poți să le vezi din studiile care se fac înainte. Unele le vezi doar când începi să lucrezi, să sapi, și vezi că începe să miște terenul acolo la 50 de metri de distanță”, a explicat primarul.

Lucrări la puțul de lansare a cârtițelor, în iulie

„De asemenea, acum se lucrează la proiectarea tuturor celor șapte stații, care sunt în prima etapă, pentru că nu poți să introduci cârtița în subteran și să te oprești la următoarea stație, pentru că ea nu se oprește și trebuie să ai proiectarea făcută cu toate detaliile la fiecare din cele șapte stații și se lucrează concomitent la cele șapte stații și, evident, la realizarea puțului de lansare care e la 25 de metri adâncime unde se introduc două cârtițe mari care fac două tunele și acum se fac ultimele detalii ca în luna iulie, sperăm să-și îndeplinească angajamentul de a începe lucrări la puțul de lansare astfel încât după aceea să putem pregăti intrarea cârtițelor în subteran.

Ideea e că, în teren, când începi apar probleme și sunt probleme în derularea proiectului, dar nu sunt surmontabile. Păi câți n-au cântat prohodul la metrou că aici «poveste», «nu se va face niciodată», vedeți de treabă că nu o să ajute nicio licitație. După ce a venit licitația «nu o să vină niciun constructor», după ce am semnat, «nu o să vină nimeni să semneze contractul de licitație», am semnat contractul de licitație, după aceea «nu o să vină mai niciodată cârțițele», cârțițele au venit din China au ajuns, sunt aici, «cârțițele nu o să înceapă niciodată lucrările», am început lucrările. E adevărat că s-a declanșat amplasarea piloților forați. Deci ce să discut cu ăia care oricum dacă le spui că e ziua afară zic «bă nu vezi că e noapte», da bun stai cu noaptea ta în cap și asta e viața, noi ne vedem de treabă. Nu făceam nimic în Cluj dacă stăteam să mă uit la cei care vorbesc. De aceea avem aici proiecte europene în valoare de peste 4 miliarde de euro”, a mai spus edilul Clujului.

