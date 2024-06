Clujul, pol de dezvoltare în Transilvania. Alin Tișe, președintele CJ Cluj: „În perspectivă, Clujul va avea nevoie de un al doilea aeroport”.

Clujul devine un pol de dezvoltare în regiune, iar în perspectivă sunt analizate scenarii pentru realizarea unui nou aeroport, aspect ce va poziționa Clujul la nivelul următor.

Alin Tișe, presedintele Consiliului Județean: „Clujul devine un pol de dezvoltare în Transilvania”|Foto: Alin Tișe Facebook.com

Miercuri a fost inaugurat noul terminal de plecări de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, o investiție cu impact substanțial pentru județul Cluj și regiunea Nord-Vest Transilvania.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), sunt analizate diverse scenarii pentru menținerea atractivității și creșterea competitivității Clujului, astfel că în perspectivă autoritățile iau în calcul realizarea unui nou aeroport pentru călători, dar și a unui aeroport cargo în zona Câmpia Turzii, cu un terminal intermodal de mărfuri care să deservească regiunea Transilvania, dar și a unui nou aeroport.

„Aeroportul este un element cheie în dezvoltarea Clujului”

După cum arată reprezentanții administrației județene, aeroportul joacă un rol cheie în dezvoltarea Clujului. De altfel, investițiile din zona Aeroportului Internațional Cluj – precum noul terminal de plecări, realizarea unui Park&Ride, iar în perspectivă realizarea unui nou punct de control reprezintă proiecte prin care Clujul a reușit să se dezvolte permanent.

„Aeroportul este un element cheie în dezvoltarea noastră pe zona metropolitană și nu numai. Există acele restricții de zboruri, dar acestea nu știm cât timp și cum vor putea fi menținute. Pe termen mediu și lung, sigur că aeroportul are nevoie de construirea unui nou turn de control, se impune amenajarea acelui Park&Ride lângă aeroport, se amenajează pe traseul trenului metropolitan a unei stații CFR.

Aceste lucruri se pot face pe termen scurt. Pe termen lung trebuie analizat în ce măsură Clujul va avea și va rămâne cu un singur aeroport sau în perspectivă, pe zeci de ani, Clujul ar avea nevoie și de un al doilea aeoroport. De asemenea, se discută despre un aeroport cargo în zona Câmpia Turzii, inclusiv un terminal intermodal de mărfuri care să deservească regiunea Transilvaniei. Există diferite discuții în momentul de față.

În mod clar, și în materia asta, Clujul va deveni un pol de dezvoltare și va acapara întreaga Transilvanie. În momentul de față este imposibilă mutarea aeroportului. A ajuns la acest nivel cu investiții uriașe, iar amortizarea va veni în timp. Dar trebuie să ne gândim dacă este nevoie de un alt aeroport sau de extinderea acestuia”, a declarat, joi, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în cadrul unei intervenții radio locale.

Dezvoltarea Clujului, bazată pe asumare politică și strategie

De altfel, după cum arată Alin Tișe, președintele CJ Cluj, dezvoltarea Clujului în materie de trafic aerian a fost bazată pe asumare politică, strategie și colaborare.

„În 2008, când am fost ales pentru prima dată președinte al Consiliului Județean Cluj, am avut discuția cu directorul aeroportul David Ciceo, despre dezvoltarea aerogării. Pe atunci exista doar terminalul vechi de plecări. Nu era profit și aveam doar 150.000 de pasageri. Am decis să facem un plan de acțiune pe care să-l suportăm în acel moment din bugetul județului, din banii tuturor clujenilor, și am continuat să gândim un plan strategic care a presupus corpul de legătură pe care îl avem acum, actualul terminal de plecări, o nouă pistă etc.

Am pus alocarea de bani către aeroport ca o prioritate. Au trecut 15-16 ani și nu ne-am dezis de asta. Mă bucur că am investit pas cu pas. Este o bucurie enormă pentru mine ce se întâmplă la aeroport. (...). Iată, dacă am avut un proiect în continuitate, avem astăzi această satisfacție. Avem un aeroport pregătit pentru aproximativ 7 milioane de pasageri.

Atunci când ai proiecte majore, partidele politice, indiferent că sunt de stânga, de dreapta, indiferent de culoarea politică, fie că e PSD, fie că e UDMR, sau orice alt partid, s-a demonstrat că proiectele majore nu pot fi respinse de partidele politice. Proiectele coerente care sunt dincolo de partide, pe termen mediu și lung, sunt cele care asigură dezvoltarea noastră. La aeroport este un exemplu clar de continuitate în ceea ce înseamnă decizia administrativ-politică”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În urma realizării noului terminal plecări de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, aerogara va procesa până la 4,5 milioane de pasageri.

