A fost inaugurat noul terminal de plecări de pe Aeroportul Cluj. VIDEO

Miercuri, 5 iunie, a fost inaugurat noul terminal de plecări de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj care a costat 366 de milioane de lei.

Inaugurarea terminalului de plecări de la Aeroportul Internațional Cluj/Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Terminalul de plecări al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost inaugurat miercuri, 5 iunie.

Proiectul „Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord” a fost implementat din fonduri europene, de la bugetul de stat și fonduri proprii, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020 și a inclus extinderea terminalului plecări cu aproximativ 7.200 mp, realizarea fluxurilor pentru destinațiile Schengen și Non-Schengen, 3 noi fluxuri de securitate, dotate cu echipamente pentru controlul de securitate de ultimă generație și extinderea platformei de staționare aeronave cu aproximativ 9.000 mp.

La eveniment au participat oficialități din cadrul autorităților centrale și locale, printre care:

Ion-Marcel Ciolacu, Prim-Ministrul României

Nicolae-Ionel Ciucă, Președintele Senatului

Sorin-Mihai Grindeanu, Ministrul Transporturilor

Marcel-Ioan Boloș, Ministrul Finanțelor

Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca

Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj

Dan Tarcea, Viceprimarul Clujului

Vasile Dîncu

Lucian-Nicolae Bode, Vicepreședinte al Camerei Deputaților

Daniel Buda, Europarlamentar

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului

ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului

Sosirea invitaților la Aeroportul Cluj/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Noul terminal de plecări a fost inaugurat de directorul general al Aeroportului Cluj, David Ciceo. El a precizat prin extinderea terminalului a fost crescută capacitatea de procesare a pasagerilor.

Directorul general al Aeroportului Cluj, David Ciceo, la inaugurarea noului terminal de plecări/Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„Inaugurăm extinderea terminalului de plecări a Aeropotului Internațional Cluj, o realizare deosebită pentru municipiul Cluj, pentru județul Cluj, pentru locuitorii regiunii Nord-Vest Transilvania. Această extindere cuprinde aproximativ 7.200 de mp, 2.000 mp extinderea platformei și 3 noi fluxuri de securitate dotate cu echipamentele necesare. Acest proiect a început în mai 2023, într-un an a fost finalizat. A costat aproximativ 346 de milioane de lei, din care 102 milioane de lei au fost fonduri europene și de la bugetul de stat. Prin această extindere s-a crescut capacitatea de procesare. Vom procesa până la 4,5 milioane de pasageri. S-a îmbunătățit confortul pasagerilor și de asemenea, s-au creat condițiile corespunzătoare pentru zonele Schengen și non Schengen. Anul trecut am avut 3,2 milioane de pasageri, aproximativ 70% au fost pasageri Schengen și aproximativ 30% au fost non Schengen. Începând din 7 iunie terminalul va fi operațional. Pasagerii vor fi procesați. Avem 7 spații comerciale și 2 saloane de business. În următoarea lună vom avea încă 7 spații funcționale. Vom aveam aproximativ 2.700 mp de spații comerciale. În timp ce am lucrat la extinderea terminalului, am creat condiții temporare pentru pasageri în containere timp de un an și le mulțumim pentru înțelegere pasagerilor”, a declarat David Ciceo.

La inaugurarea noului terminal de plecări de la Aeroportul Internațional Cluj a participat și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. El a anunțat că lângă aeroportul clujean se construiește un Park&Ride, care va fi finalizat în toamna acestui an.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la inaugurarea noului terminal de plecări de la Aeroportul Cluj/Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„Clujul are multe avantaje competitive, de la universități și studenți, la industrii creative, la aeroport. Cel din urmă este un element cheie care face acest oraș să fie ceea este. Nu doar că este principala poartă de intrare aeriană în Transilvania, dar este un avantaj competitiv pentru noi toți, pentru că dacă un investitor dorește să își deschidă o afacere, elementul cheie este capacitatea de a se conecta cu lumea. Dacă există un eveniment major trebuie să se organizeze undeva în țară, iar cel care organizează trebuie să se uite cum ajunge acolo. Când ai un aeroport internațional, ai un oraș este competitiv. Felicit echipa condusă de domnul Ciceo, felicit echipa Consiliului Județean, Alin Tișe. O țară modernă are nevoie de motoare regionale de dezvoltare. Cu cât vom avea mai multe motoare de dezvoltare regionale cu atât țara va fi mai bogată și românii o vor duce mai bine. Această coaliție livrează lucruri concrete pentru români și acest lucru este cel mai important, pentru că prin aceste investiții dăm șansa românilor să aibă o viață mai bună aici la noi acasă. Am colaborat și facem un Park&Ride aici lângă aeroport. În toamna acestui an va fi gata. Oamenii care vin de peste tot își vor putea lăsa mașina la Park&Ride”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, la inaugurarea noului terminal de plecări a fost prezent și președintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, la inaugurarea noului terminal de plecări de la Aeroportul Cluj/Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„Sunt deosebit de bucuros și onorat să particip la acest eveniment, pentru că venim cu o infrastructură așteptată demult de către clujeni, de către toți cei care trăiesc în această regiune, Nord-Vest. Este absolut impresionant. Când m-am mai întâlnit cu domnul director mi-a vorbit cu mult patos și cu multă așteptare finalizarea acestui terminal. Este un model de obiectiv care s-a realizat prin colaborarea foarte bună între autoritățile locale, iar aici trebuie să punem în evidență colaborarea foarte bună între președintele Consiliului Județean, Alin Tișe și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Este o armonizare foarte bună între eficientizarea implementării fondurilor europene, a fondurilor de la bugetul de stat și a fondurilor proprii, ale Aeroportului”, a declarat Nicolae Ciucă.

Sorin Grindeanu: „Inaugurăm un adevărat succes pentru infrastructura aeroportuară din România”

„Inaugurăm un adevărat succes pentru infrastructura aeroportuară din România. Extinderea acestui terminal de pasageri ai Aeroportului Internațional Avram Iancu setează un nou standard de colaborare între autoritățile centrale și locale (…) Această colaborare între autoritățile locale și cele centrale dă măsura activității celor care conduc în acest moment pe plan local și central. Dacă ne dorim o dezvoltare reală și performanțe economice de top trebuie să înțelegem că principala obligație celor care conduc este să se raporteze la interesele românilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Alin Tișe: „Realizările de la Aeroportul Cluj nu se puteau face fără o continuitate”

„Este un moment important, de mare emoție pentru că vedem că ceea ce am construit an de an, de 15 ani, a ajuns la un moment de închidere de etapă, și începerea unei noi etape (…) Aș vrea să știți că niciun moment, nicio secundă, niciun partid nu s-a dezis de la acest drum. Am stabilit ținta și toate partidele, indiferent de unde erau, au urmat această cale.

Asta înseamnă că dincolo de partide, aceste obiective mari nu au culoare politică și că trebuie să se bucure de susținerea tuturor partidelor”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Marcel Ciolacu: „Este cel mai clar semnal că economia se dezvoltă solid”

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a declarat că extinderea terminalului este un semn clar că economia se dezvoltă solid și consolidează poziția județului Cluj ca un hub de transport regional.

„Extinderea terminalului reprezintă mai mult decât adăugarea de noi porți și facilități suplimentare pentru pasageri, este cel mai clar semnal că economia se dezvoltă solid, simbolizează deschiderea către noi oportunități economice și consolidarea poziției județului Cluj ca un hub de transport regional.

Zona va atrage un flux mai mare de turiști, călători de afaceri, mai multe companii aeriene vor fi încurajate să adauge destinații și zboruri directe. Asta va face Clujul mult mai accesibil pentru întreaga lume.

Proiectul este o investiție strategică în infrastructură care va atrage noi investiții. Va fi un imbold pentru alte companii să își stabilească în Cluj sediile regionale sau să-și extindă operațiunile. Extinderea terminalului înseamnă un motor de creștere economică”, a spus Ciolacu.

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Crește suprafața sălilor de așteptare

Proiectul prevede o extindere a terminalului spre nord și est, și vizează creșterea suprafeței sălilor de așteptare de la aproximativ 400 de mp, la 1.700 mp pentru plecări interne, respectiv de la 1.800 mp, la aproximativ 5.100 mp la plecări externe. Perioada de implementare este de 24 luni, iar valoarea totală a contractului de finanțare este 365.708.900,80 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 129.618.899 lei. Fondurile de la bugetul de stat sunt în valoare de 19.824.066 lei, iar valoarea suportată de aeroport este de 213.216.078 lei.

Extinderea noului terminal de plecări/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Extinderea noului terminal de plecări/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Extinderea noului terminal de plecări/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

În cadrul acestui proiect, a fost amenajat și un sistem de panouri fotovoltaice, aproximativ 270 de panouri, astfel încât 40% din energia electrică pentru terminale să poată fi furnizată de acest sistem de panouri.

Obiectivul principal al investiției consta în extinderea terminalului pasageri plecări spre nord, atât la parterul clădirii, cât și la etajul acesteia, pe zona porților de îmbarcare A1, A2, A3, destinate zborurilor interne și pe zona porților de îmbarcare B1, B2, B3, B4 destinate zborurilor externe. În urma implementării proiectului, terminalul plecări va fi extins cu aproximativ 7.200 de metri pătrați și platforma de staționare aeronave cu aproape 9.000 de metri pătrați, ceea ce va duce la creșterea capacității de procesare și a gradului de confort al pasagerilor. Noile spații vor fi dotate cu aparate de securitate de ultimă generație de tip standard C3, urmând a fi realizate două porți de îmbarcare pentru zborurile externe și o poartă de îmbarcare pentru zborurile interne.

Terminalul nou extins va asigura desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice de procesare a pasagerilor și a bagajelor acestora (înregistrare, formalități de check-in, control de securitate, control al documentelor la frontieră, control vamal etc.), capacitatea sa de procesare fiind dimensionată, astfel încât, să asigure procesarea fluxurilor de pasageri și bagaje la ore de vârf, pentru a răspunde la nevoile viitoare pe baza rezultatelor și a prognozelor de trafic.

Foto: Aeroportul Cluj

Foto: Aeroportul Cluj

Fără cozi la controlul de securitate!

Avantajele extinderii terminalului plecări sunt următoarele:

infrastructură pentru traficul de pasageri în creștere;

se reduce timpul de procesare în orele de vârf;

crește capacitatea pentru pasageri și bagaje;

crește confortul pasagerilor;

se asigură noi spații comerciale;

atragerea de noi transportatori aerieni;

vor scădea cozile pentru controlul de securitate cu cele două noi filtre care se vor implementa.

