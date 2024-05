Autobuz alimentat cu hidrogen, în teste pe străzile din Cluj-Napoca. Primărie: „Pasagerii vor avea o experiență reală cu noul mijloc de transport”.

Un autobuz cu hidrogen va fi testat pe liniile de transport în comun din Cluj-Napoca, în cadrul unui turneu de promovare a vehiculelor viitorului, iar călătoriile vor fi gratuite.

Autobuz cu hidrogen, testat pe străzile din Cluj-Napoca/Foto: Reddit

Autobuz cu hidrogen, testat la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca găzduiește un turneu de promovare a autobuzelor cu hidrogen, ca parte a proiectelor JIVE susținute și finanțate din fonduri europene prin Clean Hydrogen Partnership. Cluj-Napoca va fi urmat anul acesta de alte opt orașe din Grecia, Bosnia Herțegovina și Bulgaria.

„Un autobuz alimentat cu hidrogen va fi testat până vineri, cu pasageri, pe liniile de transport în comun din Cluj-Napoca. Călătoriile cu autobuzul alimentat cu hidrogen vor fi gratuite pe tot parcursul turneului de promovare, iar pasagerii vor avea oportunitatea de a avea o experiență reală cu acest mijloc de transport”, potrivit Primăriei Cluj-Napoca.

Workshop pe teme legate de tehnologii și soluții pe bază de hidrogen

Evenimentul din Cluj-Napoca este parte a programelor europene JIVE, de promovare a noii tehnologii în Europa Centrală și de Est, evenimente începute în noiembrie 2022. În urma rezultatelor pozitive ale primelor două turnee de promovare - unul organizat în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023 în Slovenia, Croația, Cehia, Slovacia și Ungaria și al doilea organizat în perioada septembrie - octombrie 2023 în Polonia, Lituania, Letonia, Estonia - acest al treilea turneu își propune să ofere oportunitatea de a prezenta la Cluj-Napoca tehnologia bazată pe hidrogen și de a permite cetățenilor și celor interesați să o experimenteze.

Pe lângă testarea autobuzului cu hidrogen, va fi organizat la Cluj-Napoca, pe 9 mai, și un workshop pe teme legate de tehnologii și soluții pe bază de hidrogen. Acesta va găzdui reprezentanți ai Clean Hydrogen Europe, Hydrogen Europe și ERM, împreună cu reprezentanți ai Ministerelor Investițiilor și Proiectelor Europene, Energiei, Transporturilor, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu autorități de la nivel local.

Clujul, pregătit să introducă transportul public pe bază de hidrogen

În 2021, în Cluj-Napoca a fost testat un asemenea vehicul al viitorului. Avantajul acestor autobuze este că nu poluează, prețul însă este pe măsură, astfel încât un asemenea vehicul valorează mai bine de jumătate de milion de euro.

Primăria Cluj-Napoca vrea să introducă o nouă generație de autobuze nepoluante. În februarie 2024, municipalitatea a trimis solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru studiul de fezabilitate pentru realizarea unei stații de producere și alimentare cu hidrogen.

De asemenea, în prezentarea proiectului de buget pe anul 2024, primarul Emil Boc a anunțat achiziționarea de autobuze cu grup propulsor electric, ce fac parte dintr-un acord cadru major ce prevede achiziția a 40 de autobuze electrice cu baterie și 40 de autobuze cu hidrogen, care vor fi exploatate în sistemul de transport public în comun din municipiul Cluj-Napoca.

„Autobuzele pe hidrogen nu mai țin de noutate, ci reprezintă o realitate. Autobuzele cu hidrogen circulă deja pe drumurile Europei.

Această direcție este una de nivel european, completează dimensiunea electrică și vine să întregească obiectivul nostru de a ajunge neutri din punct de vedere climatic în materie de mobilitate. Nu oricine poate implementa un asemenea proiect. Clujul are un avantaj, pentru că are resursa profesionistă și de cercetare capabilă să implementeze proiecte. Este un proiect de pionierat, după cum am reușit încă din 2018 să introducem și autobuzele electrice, dar cu siguranță nu va mai reprezenta o noutate în termen de câțiva ani. Dacă nu începem acum, vom pierde șansa de a obține finanțare europeană și aici, ca deschidere de drum. Repet, hidrogenul nu se va limita doar la autobuze, este doar un punct de plecare. Veți auzi de folosirea hidrogenului și în termoficare, și în industrii sau în alte domenii”, declara primarul Emil Boc la începutul acestui an.

Prețul unui autobuz cu hidrogen (12 m) este estimat la 650.000 de euro.

