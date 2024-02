Clujul, tot mai aproape de introducerea autobuzelor cu hidrogen. Stație de producere și alimentare cu hidrogen, construită de Primărie.

Primăria Cluj-Napoca vrea să introducă o nouă generație de autobuze nepoluante. Administrația locală va construi o stație de producere și alimentare a hidrogenului.

Autobuzele cu hidrogen vor fi introduse pe liniile de transport public din Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc Facebook

Primăria Cluj-Napoca ar putea deveni prima din țară care introduce autobuzele cu hidrogen în flota comaniei de transport public. Municipalitatea a trimis solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru studiul de fezabilitate pentru realizarea unei stații de producere și alimentare cu hidrogen.

De asemenea, în prezentarea proiectului de buget pe anul 2024, primarul Emil Boc a anunțat achiziționarea de autobuze cu grup propulsor electric, ce fac parte dintr-un acord cadru major ce prevede achiziția a 40 de autobuze electrice cu baterie și 40 de autobuze cu hidrogen, care vor fi exploatate în sistemul de transport public în comun din municipiul Cluj-Napoca.

Premieră națională în transporturi, la Cluj

În 2021, în Cluj-Napoca a fost testat un asemenea vehicul al viitorului. Avantajul acestor autobuze este că nu poluează, prețul însă este pe măsură, astfel încât un asemenea vehicul valorează mai bine de jumătate de milion de euro. Administrația locală își propune acum să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea mijloacelor de transport public electrice și cu hidrogen.

„Autobuzele pe hidrogen nu mai țin de noutate, ci reprezintă o realitate. Autobuzele cu hidrogen circulă deja pe drumurile Europei. Trebuie să ne gândim și la autobuzele cu hidrogen, pentru că la un moment dat s-ar putea să avem o problemă cu autobuzele electrice. Adică ambele variante sunt verzi, nepoluante și trebuie susținute”, a explicat edilul Emil Boc în luna ianuarie. „Această direcție este una de nivel european, completează dimensiunea electrică și vine să întregească obiectivul nostru de a ajunge neutri din punct de vedere climatic în materie de mobilitate. Nu oricine poate implementa un asemenea proiect. Clujul are un avantaj, pentru că are resursa profesionistă și de cercetare capabilă să implementeze proiecte. Este un proiect de pionierat, după cum am reușit încă din 2018 să introducem și autobuzele electrice, dar cu siguranță nu va mai reprezenta o noutate în termen de câțiva ani. Dacă nu începem acum, vom pierde șansa de a obține finanțare europeană și aici, ca deschidere de drum. Repet, hidrogenul nu se va limita doar la autobuze, este doar un punct de plecare. Veți auzi de folosirea hidrogenului și în termoficare, și în industrii sau în alte domenii”, a declarat primarul Emil Boc.

Potrivit studiului de oportunitate realizat anul trecut și votat, luna trecută, în Consiliul Local și elaborat de specialiștii Universității Tehnice din Cluj-Napoca, noile mijloace de transport în comun vor circula pe următoarele trasee:

- Autobuze electrice cu baterii - liniile 35, 46 B, 24 B.

- Autobuze electrice cu pilă de combustie cu hidrogen – liniile 21, 31, 36 B, 52.

Prețul unui autobuz electric (18m), potrivit scenariului ales în studiul de oportunitate, este de 900.000 de euro, iar cel al unui autobuz cu hidrogen (12 m) este de 650.000 de euro. Proiectul ar urma să fie depus pentru finanțare europeană, pe noul exercițiu financiar 2021-2027.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: