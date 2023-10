Clujul se pregătește pentru intervențiile din sezonul rece. Alin Tișe: „Anul trecut nu am fost mulțumit pe deplin de deszăpezire”

Temperaturile au scăzut semnificativ în ultima perioadă, iar asta ne arată că iarna nu este departe. Consiliul Județean Cluj va verifica bazele în care se află utilajele de deszăpezire, pentru a se asigura că totul este pregătit pentru intervențiile pe drumuri din sezonul rece.

Autoritățile clujene se pregătesc pentru deszăpezirea drumurilor județene / Foto: Alin Tișe - Facebook

Autoritățile încep să se pregătească pentru sezonul rece, care va aduce polei și zăpadă pe drumurile din județul Cluj.

Potrivit șefului Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în județ există 1500 km de drum care necesită, an de an, deszăpeziri. Legat de intervențiile de anul trecut ale firmelor de deszăpezire, președintele CJ Cluj spune că a fost doar „parțial mulțumit”.

Anul acesta, CJ Cluj alocă o sumă de 14 milioane de lei pentru intervențiile în sezonul rece.

„Parțial. Nu am fost mulțumit pe deplin. Pe de altă parte, trebuie spus că avem aproximativ 1500 km acum de drumuri județene, adică distanța de la Cluj până aproape în Spania, în linie dreaptă. 1500 km pe care noi trebuie să-i deszăpezim în fiecare an. Sigur că pentru aceste drumuri noi cheltuim bani în funcție de cât ninge. Într-un sector ninge mai mult, zonă de munte, în alt sector ninge mai puțin, dar noi suntem obligați să ținem firmele pe care le-am contractat în pregătire, să le plătim o sumă de bani pentru așteptarea intervenției, iar în momentul în care se impune să intervenim, ele trebuie să o facă.

Aici intervine nemulțumirea noastră. Întotdeauna oamenii se așteaptă foarte repede să ajungă drumul curat și, dacă se poate, la nivel de strat de asfalt negru. Adică să fie curățat totalmente. Ori, se știe că atunci când ninge și zăpada nu se oprește, e foarte greu să aduci la stadiu de asfalt negru și să fie curat ca vara. De aici vin multe nemulțumiri în timpul iernii: ba că nu se intervine la timp, nu se intervine cum trebuie, ba că firmele de deszăpezire se duc mai degrabă să se plimbe cu utilajele ca să arate că fac km de curățenie, dar de fapt ele nu lucrează tocmai pentru a fenta la factură, șamd. Toate le știm acum. Noi la ultima ședință am prins toată suma de bani pe care am gândit-o pentru acest an - 14 milioane de lei din care vor asigura cât trebuie pentru deszăpezire”, a explicat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, la un post radio local.

Vizite la bazele firmelor de deszăpezire. Tișe: „Stăm pe capul lor”

Șeful CJ Cluj a explicat că în județ există baze în care se află utilajele de deszăpezire. Având în vedere că sezonul rece se apropie, Alin Tișe spune că va face în curând verificări la aceste baze ca totul să fie pregătit.

„Clujul, județul, este împărțit în patru sectoare. Pe fiecare sector lucrează o firmă care a câștigat licitația, iar unde ninge, acolo dăm ordin de începere a lucrărilor de deszăpezire. Fiecare dintre aceste sectoare au baze pe teritoriul județului, baze de utilaje, materiale, nisip, sare șamd. Încep deja să fie pregătite. În curând o să urmăresc și o să vizitez aceste baze să mă asigur că sunt dotate și aprovizionate cu tot ce trebuie și, sigur, stăm pe ei să intervină rapid și corect. Sunt colegii mei de la drumurile județene împărțiți și ei pe aceste patru loturi și permanent supraveghem modul de intervenție.

Sper să intervină mai bine decât anul trecut, pentru că anul trecut nu am fost mulțumit de toate firmele. De altfel, am și încercat o reziliere cu o firmă, dar până la urmă ei au înțeles și au intrat într-un normal. Vom sta de capul lor. Le și plătim la timp, plătim rapid lucrările, la fel cum o facem și în materie de asfaltări... Suntem recunoscuți în România pentru faptul că nu ținem firmele la nesfărșit, până li se plătește factura. Avem o singură pretenție: la drumuri să facă lucrarea de calitate, la deszăpezire la fel să intervină rapid și prompt. Dacă actele lor sunt avizate de toți cei care sunt pe teren, la conducerea CJ o zi aștepți, se face plata. Prin asta încercăm să-i motivăm foarte mult, pentru că se știe că în multe locuri, după ce faci o lucrare sau muncești și ajungi să plătești după salarii, din păcate anumite instituții nu plătesc la timp facturile. Ori, prin asta se cauzează grave prejudicii agenților economice”, a mai spus Alin Tișe.

