Alin Tișe, radiografie dură a scenei politice: „Guvernul a luat anumite măsuri nemulțumitoare”/ Despre alegeri: „Orice vot dat AUR va fi un vot irosit”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a făcut o analiză a scenei politice actuale, înaintând de asemenea diverse scenarii pentru anul electoral 2024. Șeful forului județean a vorbit și despre viitorul său politic.

Alin Tișe, analiză a scenei politice actuale și scenarii pentru anul electoral 2024. FOTO: monitorulcj.ro

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a făcut o radiografie realistă a scenei politice actuale și a oferit o serie de scenarii pentru anul electoral 2024.

Șeful forului județean admite că măsurile fiscale adoptate de Guvern ar putea fi nepopulare atât în rândul electoratului de dreapta, liberal, cât și în rândul votanților PSD. Din acest punct de vedere, Alin Tișe este de părere că „guvernarea nu îi mulțumește” nici pe cei care votează cele două partide. Cu toate acestea, președintele CJ Cluj este de părere că guvernarea PNL-PSD este singura formulă care ar putea funcționa în condițiile date.

„E o guvernare extrem de complicată și cu siguranță măsurile pe care acest guvern le-a luat au nemulțumit profund două tipuri de electorat: pe de o parte, electoratul PNL, pe de altă parte, electoratul PSD, asta înseamnă populația României în procent important, dar și pe ceilalți, care nu sunt neapărat votanții celor două partide. Orice măsură de înăsprire a fiscalității pe care Guvernul a fost nevoit să o ia din explicația simplă că nu mai sunt bani la buget a atins profund mediul de afaceri, practic, electoratul de dreapta care se persupune că într-un procent majoritar este electoratul PNL practic a fost atins de această măsură. Pe de altă parte, electoratul PSD, electoratul mai de stânga, mai conservator, angajați sub diverse forme la stat, au fost loviți de măsurile luate de guvern prin faptul că au fost blocate posturile, au fost blocatesalariile și angajații au fost nevoiți să accepte ca o perioadă lungă de timp, salariul lor să nu mai fie indexat, au fost loviți de creșterea ratelor, de creșterea inflației, de faptul că unii au fost dați afară prin reorganizări. Chiar și cei din electoratul de stânga care au o mică afacere au fost loviți de măsurile guvernamentale.

Aceste măsuri au dus la o pierdere a credibilității în rândul oamenilor, atât în ceea ce privește PNL, cât și în ceea ce privește PSD. În mod clar, PNL pierde mai mult, pentru că el are și un electorat de bază mai mic decât PSD-ul. Se știe că PSD-ul are un electorat de bază mare, dinainte de ’90 și cu mici excepții, PSD a fost mereu partidul cu numărul 1, pentru că așa are el infrastructura, ca partid. PNL, istoric vorbind, a fost un partid care a avut un electorat de nișă, 10-15% de-a lungul anilor, cu singurele excepții atunci când a făcut alianțe sau uniuni politice. Aș spune că guvernarea nu mulțumește, inclusiv pe cei care votează cu cele două partide, anumite măsuri au fost nemulțumitoare, dar, pe de altă parte, guvernarea aceasta asumată de cele două partide, în opinia mea era singura guvernare responsabilă și serioasă care să poată conduce această țară”, a arătat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, la un post local de radio.

„AUR este un partid extremist, cu care nimeni nu va putea să facă alianțe”

Cât despre partidul AUR, situat de sondajele de opinie când pe poziția a doua, cât pe a treia în intenția de vot a românilor, Alin Tișe este de părere că orice vot acordat acestui partid extremist ca fi unul irosit, deoarece niciun alt partid nu va lua în considerare să facă o alianță cu partidul condus de George Simion. Dintre toate partidele aflate astăzi în opoziție, președintele CJ Cluj este de părere că UDMR este singurul care a demonstrat că este un partid serios și de încredere într-o guvernare.

„AUR-ul, un partid extremist, este imposibil să guvernezi cu el și partidele s-au pronunțat deja. Oamenii trebuie să știe că AUR este un partid extremist, cu care niciun alt partid nu va putea să facă alianțe, orice vot dat AUR va fi un vot irosit, pentru că nici PNL, nici PSD nu vor face niciun fel de alianță cu ei. Că AUR are 20%, înseamnă că 20% din populație care votează cu AUR nu vor putea ajunge să își pună în practică măsurile propuse, fanteziste, dar care sună bine. A mai fost o perioadă, dacă vă amintiți, când la fel se întâmpla cu partidul lui Dan Diaconescu, unde oamenii credeau că li se vor da 20.000 de euro dacă vor vota cu ei. Pe urmă, s-a văzut că au luat țeapă de la partidul respectiv, care nu era în stare să genereze nicio politică guvernamentală. USR a avut o șansă extraordinară, erau oameni tineri, inteligenți pentru că nu s-au adaptat la realitatea vieții noastre și au crezut și ei că din vorbe pot să rezolve totul. UDMR-ul este în situația în care este, dar este capabil în orice moment să participe la guvernare. Una peste alta, dacă ar fi să ne uităm la spectrul politic din România, în momentul de față, partidele responsabile și serioase care pot să guverneze această țară sunt cele două partide plus, să spunem, UDMR, care a demonstrat la guvernare că este un partid serios. Restul, se va demonstra, vor fi voturi irosite, pentru că nu pot genera politici publice. Ce au făcut în ultimii patru ani în afară de scandal?”, a mai afirmat Alin Tișe.

Vor merge PNL și PSD împreună în alegerile din 2024?

Despre o posibilă alianță PNL-PSD pentru alegerile din 2024, șeful forului județean spune că este una dintre variantele discutate în partid și care este de asemenea testată în rândul electoratului prin sondaje de opinie.

„(Candidatura comună PNL-PSD – n.red.) este un scenariu despre care s-a vorbit și se vorbește, alături de multe alte scenarii. Eu, ca om politic, nu pot să fac altceva decât să iau în calcul absolut orice scenariu. Sunt unele pe care poate le-aș agreea mai mult și unele mai puțin, dar ca om politic întotdeauna sunt posibile, în orice structură. (...) Acum se face un sondaj, la nivel național, în care oamenii sunt întrebați inclusiv despre acest scenariu și despre posibilele variante de guvernare, cum vede electoratul PNL guvernare și în ce formulă văd ei alianțelepolitice și vom afla exact ce cred oamenii despre aceste formule, dar eu, ca om politic, nu pot să nu țin cont de absolut orice scenariu politic”, a arătat Tișe.

Nu în ultimul rând, președintele Consiliului Județean Cluj a vorbit despre viitorul său politic, arătând că nici el, nici organizația județeană a partidului nu au luat încă o decizie cu privire la postura sa în alegerile din 2024, însă a sugerat că orice este posibil, chiar și „un capăt de viață politică”.

„Sincer, nu m-am gândit, dar poate urma chiar un capăt de viață politică, poate urma orice. Nu știu, este prematur să mă gândesc, urmează să discutăm în partid cu colegii și sondajul pe care îl vom face și va da o imagine a județului și a orașului va spune exact cum stă fiecare dintre noi și partidul va lua o decizie. Astăzi, este prematur să spun ce se va întâmpla mai departe și încă nu am luat o decizie dacă voi continua la Consiliul Județean sau nu. Nu am discutat nici cu colegii și nici eu personal nu am decis în ce direcție vreau să merg. Anul viitor, undeva în primăvară, cam cu șase luni înainte, se construiește campania electorală. La PNL Cluj, încă nu s-au discutat lucrurile acestea, nici pentru primărie, nici pentru consiliul județean, parlamentare sau europarlamentare, nu știm încă configurația liste. Totul va fi transparent, când se va decide, vom anunța public”, a mai declarat Tișe.

