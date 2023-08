Reabilitarea Castelului Banffy din Răscruci, mai scumpă cu 3,1 milioane de euro

Lucrările de reabilitare la Castelul Banffy din Răscruci, noua „bijuterie” a Clujului, sărăcesc bugetul județului cu peste 3,1 milioane de euro.

Clujul va avea în septembrie un loc obiectiv turistic. Foto: randare proiect Castel Banffy Consiliul Județean Cluj

Proiectul de reabilitare a Castelului Bánffy din Răscruci se apropie de finalizare, nu înainte ca costul lucrărilor să crească amețitor, cu peste 15 milioane de lei față de ce a fost aprobat inițial.

Consilierii județeni, întruniți luni în ședință extraordinară, au votat pentru modificarea costurilor la proiectul privind Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy format din castel și parc din satul Răscruci, comuna Bonțida.

În 2022, costurile pentru restaurarea Castelului Bánffy din Răscruci se ridicau 42,2 milioane de lei.

„Lucrări neprevăzute"

Consiliul Județean spune că în timpul implementării proiectului au apărut „o serie de lucrări neprevăzute precum cele două tuneluri care s-au descoperit în subsolul castelului, două corpuri care au necesitat consolidare, care au modificat valoarea contractului de lucrări”.

Ulterior, s-au descoperit niște picturi murale după eliminarea stratului de tencuială și au fost probleme cu zidul de sprijin dintre castel și lac.

„Valoarea totală a proiectului, de 42,2 milioane lei, trebuie suplimentată din următoarele considerente: trebuie o serie de modificări ce vizează zona Parcului din cadrul ansamblului monument istoric castel Bánffy și care se referă la înlăturarea vegetației cu ajutorul unor mijloace mecanizate; modificarea soluției inițiale a intersecției șantului de deversare a supraplinului lacului cu drumul comunal cu care se învecinează Parcul; captarea izvoarelor descoperite în zona zidului de sprijin și a lacului (…) Faptul că, pe parcursul lucrărilor de restaurare – conservare la componentele artistice (lambriuri, tavane casetate, parchet și balustrade) de la Castelul Bánffy, în urma desfacerilor, au apărut numeroase probleme de biodegradare care nu au fost cuprinse în proiect. Aceste probleme nu au fost vizibile înaite de începerea lucrărilor de restaurare ale construcției și nu au putut să fie estimate la întocmirea proiectului. După desfacerea unor componente și efectuarea operațiilor de curățire și decapare, restauratorii au semnalat prezența mai multor esențe lemnoase utilizate pentru confecționarea pieselor, față de cele semnalate în proiect (lemn de stejar și lemn rășinos). Conform principiilor de restaurare, la piesele din lemn, înlocuirile și completările trebuiesc realizate cu același esență lemnoasă ca și originalul. După constatarea frecvenței ridicate a degradărilor poduse de fungi și insectele xilofage a fost necesară desfacerea lambriurilor pe suprafețe mari, în majoritatea încăperilor. Aceste operații complexe de desfacere sau înlocuire celor puternic degradate și aplicare unor tratamente preventive la lemnul nou, nu au fost prevăzute în proiectul avizat”, arată Consiliul Județean.

Lucrările au crescut cu 15 milioane de lei

În urma modificării costurilor, valoarea totală a proiectului este de 57,6 milioane de lei. Sursele de finanțare sunt fonduri europene și bugetul Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean

Ne dorim să terminăm acest proiect cât mai repede, este aproape de final, am fost în zonă, am verificat stadiul lucrărilor, cred că undeva în luna septembrie, să nu spun august, cred că va fi finalizat acest proiect. Este un proiect senzațional, o să vedeți, o să vă placă, este restaurat în totalitate. De asemenea, amenajarea curții, o să vă palacă foarte mult. O să fie un o obiectiv pe care, sper eu, să fie folosit ulterior de Consiliul Județean în toate acțiunele din domeniul cultural. Am muncit doi ani acolo”

