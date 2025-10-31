Răspunsuri adecvate la amenințările cibernetice: servicii integrate de securitate, educația digitală și rolul backup-ului în protecția datelor

Importanța educației în domeniul securității cibernetice și protecției identității digitale, rolul serviciilor integrate de securitate și însemnătatea „suprasecurizării” sunt câteva dintre temele abordate vineri la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie desfășurat la Cluj-Napoca.

Răspunsuri adecvate la amenințările cibernetice: servicii integrate de securitate, educația digitală și rolul backup-ului în protecția datelor|Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, vineri, 31 octombrie, Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Printre temele analizate în a doua zi a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie 2025, desfășurat la Cluj-Napoca, s-au regăsit asemenea subiecte precum protecția infrastructurilor critice și provocările specifice companiilor de profil în ceea ce privește educația digitală, menită să răspundă amenințărilor care vizează securitatea în energie.

Participanții, reprezentanți ai companiilor private și de stat, au reliefat rolul culturii de securitate cibernetică, care trebuie să vizeze atât angajații din companiile de profil, cât și o mai bună cunoaștere a riscurilor specifice care trebuie să fie apanajul unui public tot mai larg.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, vineri, 31 octombrie 2025, Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Protecția identității digitale

Identitatea digitală oferă acces utilizatorului la aplicațiile și conturile online. În acest sens, protecția identității digitale în contextul noilor tehnologii reprezintă o condiție esențială.

„Un jucător de tenis profesionist are cel puțin două antrenamente pe zi. Totul ține de exercițiu și antrenamente. Cu toate acestea și un profesionist poate greși.

Același lucru se întâmplă și când discutăm de securitatea informatică. În ciuda orelor de pregătire, de training, oamenii sunt supuși greșelii. Când vine vorba de identitate digitală, cheia constă în adoptarea noilor tehnologii, care elimină pe cât posibil greșelile specifice factorului uman.

Trainingurile în ceea ce privește pregătirea specifică, precum și pentru a răspunde provocărilor legate de securitate, trebuie combinate cu produse specifice și o strategie bine articulată”, a explicat Mircea Murgu, Regional Sales Manager IAM Devices, THALES.

Securitate integrată

Cristinel Bărbulescu, director departament DSI Electrica SA, a accentuat obligativitatea respectării legislației în ceea ce privește securitatea informatică.

„Astăzi, problema securității informatice este o problemă legală. Este o obligație. Nu se mai pune problema că faci sau nu faci.

Nu ești în stare să construiești o stație, să-i asiguri securitatea cibernetică, nu o faci. Pentru că ești obligat legal să o faci. Paradigma s-a schimbat: astăzi, totul este digital”, a explicat Cristinel Bărbulescu, Director Departament DSI Electrica SA.

Astfel, în prezent, procedurile de securitate trebuie să ofere o protecție integrată: de la securitate fizică, securitate cibernetică, securitatea infrastructurilor critice, securitatea documentelor, securitatea digitală etc.

Prin elementul digital, toate acestea sunt interconectate, iar securitatea cibernetică rămâne o axă centrală în acest context.

Educația și instruirea specifică în domeniul securității cibernetice în companii trebuie să vizeze toți angajații: de la personal la management.

Suprasecurizarea: importanța „backup-ului” în domeniul energetic

Automatizarea proceselor prin digitalizare prezintă multiple avantaje, dar și riscuri, iar în acest sens protecția datelor este una esențială.

Eusebiu Rotaru, director SOC (DEER) a accentuat importanța securizării și a backup-ului în domeniul energiei, adică asigurarea unei securități suplimentare pentru datele importane, prein realizarea de copii și posibilitatea de recuperare a datelor.

„Noi trebuie să asigurăm bussines-ului să livreze energie. În acest sens, am unificat tot ce înseamnă parte de backup, am izolat și segmentat rețelele. Am văzut că în momentul în care ajungem la un standard să putem să recuperăm date rapid și să izolăm orice anomalie apărută, putem reveni în energie, cum spunem noi, la schemă normală în foarte scurt timp.

Am aplicat sistemul 3-2-1, ceea ce înseamnă că avem trei copii, pe două medii diferite, plus o altă copie separată. Am constatat că acest tip de abordare în ce privește securitatea oferă o psibilitate crescută de protecție și recuperare a datelor”, a arătat Eusebiu Rotaru, Director SOC (DEER).

Dezbaterile au vizat interdependența dintre tehnologie și securitate cibernetică, esențială pentru infrastructurile critice, precum și rolul AI: inteligența artificală vine cu multiple avantaje, dar și cu riscuri specifice.

Inovația, orientarea spre soluții și perfecționarea sistemelor de securitate rămân criterii fundamentale pentru asigurarea unui răspuns adecvat noilor provocări din domeniul securității cibernetice.

După cum a arătat Mihaela Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică România (DEER) ediția din această toamnă a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie a adunat specialiști din domeniul energetic, IT și al securității cibernetice din companii private și de stat, care au prezentat și analizat multiple perspective și soluții aplicate pentru protejarea infrastructurilor, continuitatea operațiunilor și asigurarea securității cibernetice.

Forumul de la Cluj, organizat de Distribuție Energie Electrică România (DEER), un eveniment de referință pentru domeniul energetic românesc|Foto: monitorulcj.ro

În cadrul dezbaterilor, printre participanții la cea de-a doua zi a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie s-au regăsit:

*Daniel Teodorescu - Chief Technology Officer, Arctic Stream

*Sabin Posea – CTO, Eximprod Engineering

*Eusebiu Rotaru – Director SOC, DEER

*Cristinel Bărbulescu – Director Departament DSI Electrica SA

*Cosmin Moldovean – Director Tehnic, Data Core Systems

*George Carlan – Account Manager, CISCO

*Sergiu Lascu – Director Adjunct, Transgaz

*Mircea Murgu – Regional Sales Manager IAM Devices, THALES

*Cosmin Anghel – CyberSecurity Director, Nuclearelectrica

*Bogdan-Costel Irimia – Head of Cybersecurity Services Penetration testing, Atos

*George Catrina – CyberSecurity Systems Engineer, Fortinet

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie s-a desfășurat în perioada 30-31 octombrie la Cluj-Napoca, care a devenit centrul dezbaterilor naționale cu privire la protecția infrastructurilor critice. Evenimentul, aflat la cea de-a treia ediție, reprezintă un cadru de referință pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.

În acest an, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Forumul de la Cluj, organizat de Distribuție Energie Electrică România (DEER), confirmă statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

