„Cuțitar” clujean, arestat preventiv după ce a jefuit un minor în plină stradă și a furat un scuter de 3.000 euro

Hoții au devenit foarte periculoși în Cluj. Un copil s-a trezit amenințat cu cuțitul de un adult și un alt minor care i-au furat două trotinere electrice.

Minor de 14 ani, tâlhărit cu un cuțit pe stradă în Cluj-Napoca | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Mare atenție pe stăzile din Cluj, deoarece hoții sunt tot mai periculoși și nu acționează singuri.

Doi hoți, unul dintre ei minor de 14 ani, au furat de două ori în aceeași, iar unul dintre jafuri s-ar fi putut îcheia tragic pentru un alt copil păgubit și amenințat de cei doi.

Cuțitar, arestat preventiv după ce a tâlhărit un copil cu cuțitul pe o stradă din Cluj

Adultul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile astăzi, 31 octombrie 2025, iar tot azi, complicele minor a fost pus sub măsura controlului judiciar timp de 60 de zile.

Prima dată, cei doi hoți au furat un scuter în valoare de trei mii de euro din parcarea mall-ului Vivo (fostul Polus).

„În esenţa, s-a reţinut că, în data de 12.10.2025, în jurul orei 19.15, inculpatul major, purtând pe față o cagulă menită să îi ascundă fizionomia, aflându-se în parcarea Centrului Comercial Vivo!, situată în loc. Floreşti, jud. Cluj, beneficiind de sprijinul moral al inculpatului minor în vârstă de 14 ani, care i-a întărit rezoluţia infracţională, a sustras un moped marca Turbho, profitând de faptul că vehicului se afla staţionat în acea zonă cu cheile în contact, cu consecinţa producerii unui prejudiciu material reclamat în cuantum de 3.000 de Euro în dauna persoanei vătămate”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Totuși, captura pe tavă nu le-a fost de ajuns celor doi și au hotărât că mai trebuie să fure ceva, tot în acea seară, la scurt timp.

Două furturi în mai puțin de o oră în Cluj

Hoții au tâlhărit un copil cu un cuțit pe stradă în Cluj-Nappca.

„Totodată, se reţine că, în data de 12.10.2025, în jurul orei 20.00, inculpatul major, împreună cu inculpatul minor în vârstă de 14 ani, purtând pe față articole de îmbrăcăminte menite să le ascundă fizionomia, în timp ce se aflau pe strada Mehedinţi nr. 74 din mun. Cluj-Napoca, au deposedat-o pe persoana vătămată, minor în vârstă de 14 ani, prin adresarea de ameninţări privind folosirea unui briceag de mari dimensiuni, pe care i l-au prezentat victimei, de două trotinete electrice (dintre care una marca Joyor, iar cealaltă marca Kugirin), cu consecinţa producerii unui prejudiciu material reclamat în cuantum total de 5.700 de lei”, se mai arată în comunicat.

