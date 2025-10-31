Mihaela Suciu, director DEER, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie de la Cluj: „Rețelele sunt mai importante decât independența energetică”

Mihaela Rodica Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România (DEER), a participat la Panelul 1 - „Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale”, în cadrul Formului de Securitate Cibernetică în Energie (FSCE).

Directorul general DEER, Mihaela Suciu: „Rețelele sunt mai importante decât independența energetică” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie (FSCE) a fost organizat de către DEER, iar directorul general al companiei, Mihaela Suciu, a participat la Panelul 1 - „Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale", în cadrul Formului de Securitate Cibernetică în Energie.

Directorul general Distribuție Energie Electrică România a spus că DEER, împreună cu alte instituții abilitate prioritizează protejarea rețelelor.

Director DEER, Mihaela Suciu: „Rețelele sunt mai importante decât independența energetică”

„Cu toții suntem prosumatori și avem invertoare, dar trebuie să înțelegem că protejarea rețelelor este cel mai importat. Evident că este important ca oamenii să își producă energia pentru consumul propriu. E importantă independența energetică, dar mai importante sunt rețelele. DEER și Electrica prioritizează protejarea rețelelor, la fel și autoritățile statului”, a spus Mihaela Suciu.

Aceasta a vorbit și despre cât de importanți sunt oamenii în domeniul cibernetic.

„Dacă nu ai omul potrivit la locul potrivit, dezastrul este iminent. Noi am pățit-o de două ori (atacuri cibernetice - n. red.). Am organizat evenimentul, chiar dacă atacul de anul trecut a fost după forum. Ne-a îndârjit și mai mult să îl organizăm. Să căutăm soluții. Soluția umană este cea mai importantă. Am avut parteneri care din prima clipă au fost printre noi, cum ar fi DNSC și SRI, dar se vâd urmările, pentru că nu știm când s-ar putea repeta. Am fost pe baricade zi lumină de Sărbători. Noi respectăm legislația. Dacă există disciplină în acest domeniu nu vom avea probleme”, a mai spus Mihaela Suciu.

Despre cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Enegie de la Cluj

Programul primei zile a inclus trei paneluri tematice și două sesiuni de prezentări, ce vor aborda subiecte de actualitate precum:

Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale;

Securitate vs interoperabilitate, utilități vs. utilizatori;

Reziliența business în plin război informatic.

Cea de-a doua zi a fost dedicată unui panel strategic, axat pe strategiile pentru securizarea sistemelor critice.

Evenimentul a reunit, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Au participat aproximativ 350 de oameni, ceea ce a confirmat interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Forumul de la Cluj a confirmat, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

