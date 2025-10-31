Electric Castle, nominalizat de European Festival Awards pentru cel mai bun festival al anului 2025

Festivalul Electric Castle este nominalizat de European Festival Awards 2025 pentru titlul de „cel mai bun festival mare al anului”.

Festivalul de la Bonțida este nominalizat, în cadrul celei de-a 15-a ediții a concursului, la categoria Best Major Festival.

Electric Castle a mai fost nominalizat în trecut la această categorie.

În 2026, fanii vor retrăi experiența unuia dintre cele mai iubite festivaluri din România între 16 și 19 iulie, când domeniul castelului Banffy din Bonțida va redeveni locul de întâlnire al pasionaților de muzică bună și întâlniri memorabile.

După o ediție 2025 de top, care a adus pe scenele festivalului artiști precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud și Justice, dar și un public record de 289.000 de participanți, Electric Castle continuă să-și consolideze poziția printre cele mai importante festivaluri europene.

Pentru ediția 2026 organizatorii promit o selecție eclectică de artiști, experiențe unice și o atmosfera specială ce a transformat Electric Castle în cea mai frumoasă poveste a verii pentru sute de mii de participanți, din 2013 și până în prezent.

