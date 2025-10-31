Jandarmeria Română recunoaște cu jumătate de gură că NU ar fi trebuit să amendeze oamenii care au comemorat victimele Colectiv

Autoritățile române au dat din nou dovadă de stângăci și chiar de lipsă de empatie. Au amendat organizatorii evenimentului de comemorare a victimelor din Colectiv, tragedia care s-a întâmplat acum 10 ani.

Jandarmeria Română, implicată într-un episod de lipsă de empatie | Foto: România Curată

În loc să plece capul pentru că nu au schimbat aproape nimic din sistemul acesta plin de probleme, autoritățile din România, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, au ales să iasă, din nou, în evidență, într-un mod negativ.

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv și va analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Jandarmeria Română pare că s-a „operat” de empatie

„Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită - acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului - un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

Sursa menționează totuși că, din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul cu privire la manifestarea publică.



„Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment”, arată comunicatul.

Jandarmeria transmite condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii, și garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni.

Unul dintre organizatorii marșului de comemorare, Marian Rădună, a anunțat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depășit ora prevăzută în autorizație. Marian Rădună a afirmat, vineri, printr-o postare pe Facebook, că va contesta amenda pe care a primit-o și că îi va face plângere la Parchetul Militar agentului constatator.

„Fi-mi-ar scârbă!!!”

„10 ani s-a încheiat cu amendă de 3.000 de lei pentru depășirea orei de COMEMORARE! Jandarmera Română a considerat că marșul care a fost NOTIFICAT este totuna cu activitatea de COMEMORARE la care oamenii continuă să vină, să aducă flori, lacrimi și omagiu celor decedați din crasa prostie și nepăsare a statului român. Deci, ca să concluzionez, este încă lume care vine să aducă flori și lumânări, iar Jandarmeria consideră că responsabil este Marian care a NOTIFICAT marșul! Și noi vrem să dăm înainte… iar Jandarmeria vrea respect! Așa a înțeles IAR organul statului să respecte cetățenii! Fi-mi-ar scârbă!!!”, se mai arată într-o postare pe Facebook a lui Răzvan Cosmis, în care este este etichetat și Marian Rădună

