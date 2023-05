Sistemul „plătești cât arunci” la deșeuri, greu de implementat la Cluj. Cântarele, „date peste cap” de drumurile neasfaltate

Sistemul de taxare a serviciilor de salubritate pe principiul „plătești cât arunci” bate pasul pe loc. Probleme peste probleme în implementarea acestuia.

Sistemul „plătești cât arunci” la deșeuri, greu de implementat la Cluj. FOTO: Facebook/ Consiliul Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a afrimat că au apărut mai multe dificultăți în implementarea principiului „plătești cât arunci” pentru serviciile de salubritate din județ. Este vorba despre un sistem prin care clujenii ar fi avut taxă diferențiată pentru ridicare deșeurilor, în funcție de cantitatea de gunoi aruncată în pubelă.

Se pare însă că există mai multe deficiențe privind sistemul de cântărire a tomberoanelor care întârzie implementarea acestui principiu și „dă bătăi de cap” operatorului serviciului de salubritate.

Astfel, s-au constatat dificultăți în cântărirea deșeurilor, fiind zone în județ în care străzile nu sunt asfaltate și care dereglează cântarele, dar și unele probleme legat de dorința de conformare a cetățenilor la noul sistem de plată. Teama administrației județene și a celor locale este că vor exista clujnei care își vor ascunde gunoiul sau îl vor arunca pe câmp sau în pubela vecinilor, pentru a scăpa de plată.

„Principiul fundamental de la care am plecat și care ne dă multe bătăi de cap acum este acela «plătești cât produci». Noi am pornit de la un principiu sănătos, corect, doar că, acum, când trebuie să îl implementăm, apar multe dificultăți: de la dificultăți în a cântări cu exactitate la oameni, pentru că discutăm de cântărirea unei pubele, de la mașinile care mai dau rateuri, sunt scuturate prin zone fără asfalt, prin sate, și se dereglează sistemul de cântărire, de la faptul că unii, la țară, își gunoiul în pubela vecinului, în timpul nopții și pe urmă se trezesc că au cantitate de gunoi mai mare decât au estimat, la alții care aruncă gunoiul pe domeniul public, noaptea, și apoi spun că primăria trebuie să plătească pentru ei. Mai există, desigur, incapacitatea firmei să cântărească pe deplin. Este o relație directă cu cetățeanul și aici firma încă are de lucru și noi suntem prezenți cu reprezentanții ADI-ului”, a declarat Alin Tișe, la un post de radio local.

Primarii trebuie să se implice în problema deșeurilor

Totodată, primarii au fost somați de Consiliul Județean Cluj să se implice mai mult în gestionarea problemei deșeurilor și să medieze relația dintre operatorul de salubritate și cetățeni.

„Am cerut primarilor să se implice în mod activ și am vrea să delegăm către ei chiar o parte din atribuțiile de urmărire a contractului, astfel încât și primarii, în mod corect, să se implice în interesul cetățenilor și să aibă raport direct cu această societate, iar acolo unde nu funcționează corect, să le ceară să rezolve aceste lucruri. Oamenii, în general, dacă nu au obligația de a plăti, plătesc, dar există și o mică parte care nu plătesc. În mediul rural, impozitul pe clădiri, de exemplu, în jur de 70% îl plătesc. Imaginați-vă că la gunoaie va fi un procent mai mic, oamenii vor considera că e mai important impozitul pe casă decât gunoiul. Vor spune că nu produc gunoi, pentru că îl duc în grădină și îl bagă sub pământ și după o să se descurce ei, sau îl ard, se întâmplă la țară. Mare parte a oamenilor plătesc, dar pentru restul nu putem lăsa gunoiul în stradă, sau să riscăm să îl ducă pe câmp sau la pubela vecinului. Atunci, aici intervine primăria, care trebuie să gestioneze relația cu operatorul de salubritate și printr-un contract, să intervină și să ridice și aceste gunoaie de pe câmp, de pe stradă. Nu putem face asta fără primării”, a mai arătat Alin Tișe.

