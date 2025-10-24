Vasile Dîncu: „Programul de 1,5 mld. euro pentru industria de apărare, primul pas pentru o Europă mai sigură”

Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD) crede că programul european pentru idustria de apărare este începutul unei noi ere pentru legislația europeană în ceea ce privește apărarea.

Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD) salută programul european de apărare în valoare 1,5 mld. euro | Foto: monitorulcj.ro

Europarlamentarul clujean vede cu ochi buni acest program.

„Programul european pentru industria de apărare (European Defence Industry Programme - EDIP) este începutul unei noi ere in legislația europeană privind apărarea. Este primul pas pentru o Europă sigură și suverană. Dacă în anul trecut țările din Europa au cumpărat 79% din armament și muniție din afara Europei, regulile de guvernanță pentru viitor, prin EDIP și alte instrumente, vor reduce această dependență periculoasă”, a transmis Vasile Dîncu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit europarlamentarului clujean, EDIP, noul program european de finanțare a industriei de apărare, cu un buget total de 1,5 miliarde euro, este menit să reducă dependența de armamente non-UE (în special americane) și să consolideze autonomia strategică europeană.

Tot acesta a mai afirmat că este pentru prima dată când Uniunea Europeană (UE) tratează industria de apărare ca prioritate economică, nu doar de securitate, și își asumă un rol direct de actor industrial și financiar.

Vasile Dîncu a vorbit și despre provocările și oportunitățile României în cadrul acestui program.

„România se află între o șansă de convergență și riscul marginalizării, întrucât are o industrie de apărare fragmentată, cu tehnologii învechite și dependență majoră de importuri. Conform EDIP, companiile românești pot deveni eligibile doar dacă: au origine industrială europeană și un conținut european minim de 65%. Aceasta impune înlocuirea componentelor extra-UE (în special din Asia) și eliminarea colaborărilor cu entități controlate din afara UE, ceea ce afectează firmele românești cu acționariat american sau israelian (ex: Mecanica Cugir, UTI etc.)”, a explicat Dîncu.

Vasile Dîncu: România trebuie să evite o eventuală excludere din NATO

Europarlamentarul cred că din perspectivă diplomatică, România trebuie să găsească un echilibru între loialitatea față de NATO și participarea activă în proiectele europene, pentru a evita excluderea de la ambele niveluri.

El afirmă că pentru a transforma EDIP din text legislativ în avantaj strategic, România trebuie să acționeze simultan în trei direcții:

1. Instituțional

Crearea unei Celule EDIP interministeriale (Economie, Apărare, Finanțe, Externe) și participarea României la un Program European de Armament (PAED).

Realizarea unei liste naționale a furnizorilor strategici pentru a identifica dependențele non-UE.

2. Industrial

Reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare.

Crearea unui Consorțiu Industrial Românesc pentru muniție și pulberi, în parteneriat cu state ca Polonia și Cehia.

Certificare NATO–UE pentru liniile de producție și crearea unui Centru Național de Testare și Recondiționare a Muniției.

3. Diplomatic

Asigurarea compatibilității NATO–UE prin specializarea României în domenii cu sinergii: muniție, mentenanță, logistică, comunicații tactice.

Vasile Dîncu: EDIP, o oportunitate unică pentru România

„EDIP reprezintă o oportunitate strategică unică pentru România de a-și moderniza industria de apărare și de a se integra în lanțurile europene de producție”, a mai afirmat europarlamentarul clujean.

El afirmă că fereastra de acțiune este scurtă (2025–2026), iar succesul depinde de:

decizii rapide,

coordonare interinstituțională,

parteneriate industriale reale cu statele din nucleul dur al UE.

„Pentru România, lecția este simplă: nu există industrie națională de apărare în afara Europei. Dar nici Europa nu va așteptat o industrie care nu se modernizează.

