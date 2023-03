Gazon nou, reguli noi pe Cluj Arena! Alin Tișe: „Dacă gazonul va fi afectat, trebuie schimbat tot. Nu vom mai accepta să se «cârpească»”

Nu mai merge cu cârpeli! Organizatorii cu evenimente pe Cluj Arena vor trebui să schimbe gazonul în întregime dacă îl vor deteriora, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Gazon nou, reguli noi pe Cluj Arena. FOTO: Facebook/ CJ Cluj

Gazonul de pe Cluj Arena va fi schimbat, în această primăvară, în întregime, pentu prima oară în ultimii 10 ani. Este vorba despre înlocuirea rulourilor de gazon, dar și a infrastructurii din sol, respectiv a sistemelor de drenaj și a celui de încălzire.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a afirmat că decizia de a schimba în integralitate gazonul a venit, pe de o parte, în contextul în care stratul s-a degradat de-a lungul timpului, însă mereu a fost schimbat doar parțial și doar la suprafață, fără investiții serioase în infrastructura de mentenanță. Pe de altă parte, Cluj Arena va găzdui vara aceasta mai multe competiții în cadrul Campionatului European U21.

„În ultima perioadă, gazonul de la Cluj Arena nu a arătat tocmai bine, din contră, a arătat foarte rău și am creat mari dificultăți echipei Universitatea Cluj, de altfel am încurcat competiția cu starea proastă a acelui gazon. Noi am gândit încă din momentul când am constituit bugetul pe anul acesta să schimbăm gazonul de pe Cluj Arena și asta nu neapărat pentru că ar fi această competiție, ci pentru că au trecut 10 ani de uzură a acelui gazon. Niciodată nu a fost schimbat în întregime acel gazon, s-a schimbat pe bucăți doar, a fost schimbat acolo unde a fost afectat de cei de la Untold, a schimbat într-un an Untold-ul jumătate din gazon, dar niciodată nu s-a schimbat în sensul de a schimba infrastructura în integralitate, pentru că nu discutăm doar de un rulou de iarbă, ci și de sistemul de drenaj, sistemul de încălzire și alte lucruri care sunt importante, pentru că dacă am schimba numai iarba, ar fi foarte simplu. Așadar, pentru prima dată după 10 ani, acest stadion are nevoie de o schimbare completă, pentru că este uzat și gazonul nu mai rezistă. Sigur, legat fiind și de campionatul european de tineret, fiind o onoare să găzduim pe acest stadion mai multe meciuri cu echipe puternice, acest lucru ne-a determinat să facem această operațiune”, a declarat Alin Tișe la un post local de radio.

Cine strică gazonul, să îl înlocuiască

Liderul forului județean a mai arătat că, odată cu schimbarea gazonului, vor fi instituite noi reguli privind folosirea gazonului de pe Cluj Arena, iar organizatorii de evenimente vor fi obligați să înlocuiască integral gazonul dacă, prin evenimentele ținute aici, vor afecta infrastructura. Alin Tișe a afirmat că va mai fi acceptată schimbarea „pe bucățele” a gazonului.

„Sper ca noul gazon să aibă viață cât mai lungă, deși avem în vedere ca și practică, de acum înainte, să schimbăm gazonul la orice eveniment care îl afectează, cu toată infrastructura. Nu vom mai accepta să se cârpească pe bucățele, pentru că pe lângă iarba în sine, se distruge și infrastructura aferentă, se distruge și sistemul de drenaj, vă dați seama, la 50.000 de oameni care sar acolo, chiar dacă e protejat. Dacă tot se dorește să avem și evenimente sportive, și evenimente culturale, facem loc la toate, dar atunci fiecare trebuie să știe că în momentul în care afectează gazonul prin punerea în pericol a sistemului de drenaj sau de încălzire, trebuie să îl înlocuiască. Asta este, la acest moment, decizia noastră. Vor fi supărări, cu siguranță, unii vor spune că de ce ei și nu alții, o să încercăm în contractele pe care le avem cu toți cei care folosesc gazonul să avem această prevedere”, a transmis Tișe.

Gazon nou într-o lună?

Potrivit președintelui CJ Cluj, firma care va schimba gazonul de pe Cluj Arena va fi anunțată luni, 27 martie și are 20 de zile de la semnarea contractului să schimbe gazonul.

„Procedura este în curs de licitație, luni, în 27, o să anunțăm câștigătorul, după perioada de depunere a licitațiilor, iar dacă nu vor fi evenimente neprevăzute, putem să semnăm și să înceapă firma îjnclouirea gazonului. Am solicitat un gazon de genul aceluia care s-a pus în ultima perioadă la celălalt stadion din oraș și care e folosit și pe celelalte stadione din România care mai sunt cu gazon bun. 20 de zile este termenul de execuție, sperăm să se încadreze firma în termen. În paralel, vom începe să facem și anumite renovări”, a mai arătat Alin Tișe.

„Nu știu cine tot distruge scaunele”

Nu în ultimul rând, șeful forului județean a declarat că, în urma vizitei comisiei UEFA de verificare înaintea desfășurării competițiilor din cadrul Campionatului European U21, nu au fost sesizate neajunsuri, ci doar unele nereguli pentru care se lucrează deja, cum ar fi înlocuire agazonului și a scunelor rupte.

„Concluzia delegației de la UEFA a fost că stadionul corespunde și nu avem chestiuni majore de remediat. Dânșii au spus că, din punctul lor de vedere, să ducem la capăt ceea ce am început și este totul în regulă. Am făcut multe investiții. Mai sunt de schimbat scaune, nu știu cine le distruge de tot trebuie să le schimbăm, dar am schimbat foarte multe anul acesta. Partea de acoperiș o să o remediem de asemenea.

Cred că vom fi o gazdă bună și ne bucurăm că, iată, după 10 ani, vedem utilitatea internațională, dincolo de competițiile interne, a acestui stadion. Când spuneam că va fi o carte de vizită și un brand al orașului, vom ajunge cu stadionul cu cel puțin 40 de țări, unde se va transmite campionatul. Dacă aceasta nu este o carte de vizită bună, un brand al orașului, atunci ce mai reprezintă un brand? În egală măsură, odată cu evenimentul în sine, îi vom ajuta pe cei din industria HoReCa, Clujul va mai câștiga în mod indirect, bani, că vor fi mulți sau puțini, important e că resursele financiare sunt aduse la Cluj”, a completat Tișe.

