Boc dă explicații privind gunoaiele neridicate de Supercom: „Au două săptămâni la dispoziție ca să aducă orașul la normal”

De câteva zile, Supercom asigură ridicarea gunoaielor în Cluj-Napoca, însă a început treaba „cu stângul”. Clujenii s-au plâns de mizerie la punctele gospodărești. Firma are la dispoziție două săptămâni ca să „aducă orașul la normalitate”.

Gunoaie neridicate în zona Aurel Vlaicu. Fotografie făcută la data de 1 februarie 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Supercom, noua firmă de salubritate care ridică gunoaiele din Cluj-Napoca de la 27 ianuarie 2023, a început cu stângul. În ultimele zile, clujenii s-au plâns constant de faptul că gunoaiele au rămas neridicate, iar mizeria la punctele gospodărești din oraș s-a adunat. Foarte multe sesizări au fost depuse și pe aplicația My Cluj a Primăriei.

Mai mulți cititori ai ziarului Monitorul de Cluj au sesizat această problemă, iar redacția a încercat să ia legătura cu compania, însă nu a primit niciun răspuns până acum. Nici Primăria municipiului nu a dat explicații în aceste zile.

La aproape o săptămână distanță, primarul Emil Boc a vorbit despre problema gunoaielor neridicate la o emisiune radio. Edilul a susținut că a avut o „discuție foarte fermă și onestă” cu cei de la Supercom și că le-a spus că au la dispoziție două săptămâni să „aducă orașul la normalitate”: „Au început contractul în 27 ianuarie. Ei au avut o performanță foarte bună la salubrizare stradală, pe care o au de un an și ceva. S-a făcut diferența la Cluj. Eu am avut o discuție foarte fermă și onestă cu ei acum, la început de mandat, și le-am spus: «Aveți un blazon pe care l-ați câștigat cu greu, de oameni responsabili în salubrizarea stradală. Atenție pentru că riscați să îl pierdeți acum în salubrizarea menajeră. Înțeleg greutățile inerente când treci, pentru un întreg oraș, de pe o zi pe alta, la salubrizarea menajeră, să ridici gunoaiele, și aveți perioada de grație de două săptămâni de zile pentru a aduce orașul la normalitate», a declarat Emil Boc.

Punct gospodăresc plin de mizerie și gunoaie / Foto: cititor monitorulcj.ro

Boc: „Dacă nu rezolvă problema, vor fi sancționați zi de zi”

Cei de la companie i-ar fi spus primarului că se vor conforma în cele două săptămâni „de grație”. Cu câteva excepții, situația se află „sub control” în momentul de față, însă dacă în „perioada de grație” problema nu va fi rezolvată complet, firma va fi sancționată „zi de zi”, susține Emil Boc:

„M-au asigurat că acest lucru se va întâmpla. M-au asigurat că sunt oameni responsabili și că, pe lângă faptul că au dotări de ultimă generație, au și determinarea să readucă totul la normalitate. Există și acum câteva excepții în anumite zone punctuale, acolo o să fie un fenomen general. Per ansamblu, gunoaiele se ridică, lucrurile sunt sub control, dar nu la nivelul la care noi așteptăm. Cu alte cuvinte, mingea este la ei în teren. Evident că dacă în această perioadă de grație nu reușesc să revină la normalitate vor fi sancționați zi de zi, ceas de ceas, și în proporție. Nimeni nu este mai presus de lege în acest oraș. Am însă încrederea că vor face ceea ce trebuie și, pe zi ce trece, se diminuează numărul sesizărilor cu privire la locurile în care gunoaiele nu sunt ridicate”, a mai spus primarul.

De ce au fost întârzieri?

Întârzierile la ridicarea gunoaielor din oraș ar fi fost cauzate de „greutățile inerente ale trecerii de la un contract la altul”. Până acum, Supercom se ocupa doar de salubrizarea stradală în Cluj-Napoca:

„Sunt greutățile inerente ale trecerii de la un contract la altul. Nu sunt absurd (...) De aceea am considerat că le punem la dispoziție cele două săptămâni de grație pentru a intra în deplină normalitate, după care, evident, aplicăm prevederile drastice ale contractului care e plin de sancțiuni și penalități. La Cluj e o diferență în curățenie stradală de când au venit, trebuie să recunoaștem. Acum, dacă nu vor face diferența și în materie de salubritate menajeră, voi fi primul care îi va critica”, potrivit primarului.

Totodată, la case încă nu s-ar fi distribuit pubele noi pentru colectare selectivă. Primarul spune că încă nu au avut suficient timp ca să le rezolve pe toate: „Nu s-au putut face într-o noapte sau de pe o zi pe alta. Evident că și în contract au o perioadă de grație de o lună de zile, dacă nu greșesc, în care să schimbe tot orașul. Nu poți în 27 ianuarie să le ai pe toate. E perioadă graduală când și la case, la toate punctele gospodărești, se înlocuiesc pubelele, se introduce noul sistem. Acest lucru este prevăzut în contract, nu este un lucru anormal. Gradual se înlocuiesc în tot orașul aceste pubele noi, conform prevederilor contractului.”

Punct gospodăresc cu deșeuri neridicate, la începutul săptămânii / Foto: cititor monitorulcj.ro

Supercom are „monopol” pe deșeurile din județ

Firma Supercom „a pus mâna” și pe contractul de colectare și transport a deșeurilor din Cluj-Napoca, Huedin și încă 43 de comune în vara anului 2022. Astfel, compania a obținut „monopolul” asupra deșeurilor din județ.

Odată cu adjudecarea ultimului contract, compania Supercom a câștigat tot județul, după ce, la finalul anului 2020 și la finalul lui 2021, a câștigat contractele pentru colectarea deșeurilor din Dej, Turda, Câmpia Turzii și alte 32 de comune, dar și cel pentru administrarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Cluj.

Supercom a câștigat licitația cu o ofertă de 409.305.800 de lei (plus TVA) pentru colectare și transporul deșeurilor timp de 10 ani, singurul contracandidat fiind firma Brantner, care a contestat la Consiliului Concurenței procedura de atribuire a contractului, însă fără succes.

CITEȘTE ȘI: