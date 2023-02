Probleme cu ridicarea gunoiului în Cluj. Alin Tișe: „Trebuie să avem puțină răbdare”

De câteva zile, firma Supercom asigură colectarea gunoaielor în municipiul Cluj-Napoca și în județ.

Gunoaie neridicate. Sursă foto monitorulcj.ro

Nici nu a intrat bine pe piață firma Supercom, că locuitorii orașului și județului reclamă că gunoaiele nu se ridică corespunzător.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, spune că primarii și cetățenii sunt nemulțumiți de noul sistem de colectare a deșeurilor.

„Sunt anumite probleme, mici, dar pot deveni mari dacă nu se intervine. Au avut loc discuții cu primarii din ultima zonă licitată și vom avea discuții în continuare cu toți primarii din județ unde operează Supercom. Cunoaștem problemele identificate de primari, de la tarif diferențiat într-o localitate și alta, la procentul mic de colectare versus procesul mic de contractare, diferențe de preț de la o localitate la alta, anumite disfuncționalități în ceea ce înseamnă operarea plus multe alte asemenea chestiuni. E un proces de implementare dificil, se schimbă fundamental modul de raportare la această colectare a deșeurilor. Sperăm să ajungem să facem acest sistem funcțional, primăriile nu au contract în mod direct cu firma, au cetățenii, aceștia au obligația să-și facă contract. În cazul în care nu își fac contract, primăria are obligația să îi amendeze cu o amendă de 3 ori mai mare decât tariful pe care l-ar plăti. Primarii nu doresc să amendeze cetățenii, dar pe de altă parte, operatorul nu poate fi obligat să ia gunoiul dintr-o comună care are 40% din populație contractat gunoiul. Pe de altă parte, n-are cum să lase gunoiul în stradă pentru că există o lege care obligă primarul să plătească el în locul cetățeanului, dintr-un fond de salubritate, după care să îl urmărească silit. E o chestiune complexă”, a spus Tișe.

Președintele CJ Cluj a cerut răbdare de la populație.

„În prezent, o localitate sau cetățeanul va plăti doar atât cât produce gunoi. Dacă, de exemplu, comuna Mica produce mai mult gunoi decât comuna Unguraș sau chiar dacă produc gunoi egal, doar că Unguraș a contractat 90% din populație cu operatorul și în comuna Mica au contractat numai 40%, asta înseamnă că cei 40% din Mica vor plăti pentru toți cetățenii din comuna Mica gunoiul. Va ieși un preț pe tonă mult mai mare decât în comuna învecinată. Aici trebuie ca primăria să intervină să ajungă ca oamenii să facă contracte cu operatorul. Cetățeanul trebuie protejat de orice creștere nejustificată și nu este normal ca el să plătească pentru co-cetățeanul lui care nu-și face contract. Va mai dura până când acest nou sistem va funcționa așa cum ni-l dorim. Sper să vedem și pe Cluj-Napoca o îmbunătățire. Nici casele nu au toate contracte. Și la blocuri sunt probleme. Sunt anumite zone în care nu s-a ridicat gunoiul (...) Sunt convins că vom avea rezultatul dorit. Trebuie să avem puțină răbdare”, a mai spus Tișe.

CITEȘTE ȘI: