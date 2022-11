Angajații Supercom au făcut GREVĂ, în Dej. Sunt nemulțumiți de întârzierile salariale și își vor bonurile de masă. VIDEO

O grevă spontană a avut loc, luni dimineață, la sediul Supercom din Dej. Angajații sunt nemulțumiți de întârzierile care sunt înregistrate la plata salariilor, iar bonurile de masă nu s-au mai primit din luna martie.

O grevă spontană a avut loc, luni dimineață, la sediul Supercom Dej/ FOTO: captură ecran Dejeanul.ro

Angajatii companiei SUPERCOM, cea desemnata de Consiliul Judetean Cluj sa ridice deseurile din judet, au intrat in greva in aceasta dimineata. Este vorba despre cei aproximativ 40 de muncitori pe care firma ii are la Dej, care spun ca nu sunt altceva decat bataia de joc a angajatorului, relatează dejeanul.ro

Angajații sunt neumițumiți de întârzierile salarile și de faptul că nu și-au mai primit bonurile de masă din luna martie.

De asemenea, mulți angajați se plâng de faptul că nici măcar salopete nu au primit, fiecare fiind nevoit să lucreze în hainele pe care le aduce de acasă, iar dacă încearcă să vorbească cu șefii să rezolve problemele aceștia le vorbesc urât și îi amenință cu concedierea.

Compania SUPERCOM a fost desemnată de Consiliul Județean Cluj să ridice deșeurile din județ.

Protestul a început la ora 6:30, iar după două ore, angajații și-au reluat activitatea.

„Am verificat situația la nivelul administrației locale. Este vorba despre o problemă internă, în companie, nemulțumiri salariale. Cu toate acestea, mi s-a confirmat că recent activitatea a fost reluată”, a declarat Irina Munteanu, prefectul municipiului Cluj-Napoca.

CITEȘTE ȘI: