Ce a realizat primarul Bogdan Pivariu în Florești în anul 2022? „A fost un an care trebuie împărțit în două”

Primarul comunei Florești Bogdan Pivariu a vorbit la un post de radio local de realizările din 2022, chiar dacă a fost un an dificil.

La finalul lui 2022, după mai bine de doi ani de mandat, primarul Bogdan Pivariu a vorbit la un post de radio local de realizările avute.

Primarul a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii, amintindu-și de fostul consilier local Laar Andras care a murit la mijlocul acestui an.

Pivariu: „S-au întâmplat lucruri bune, dar și unele mai puțin bune”

„A fost un an care spun eu că trebuie împărțit în două. S-au întâmplat lucruri bune, dar și unele mai puțin bune, chiar dramatice. În anul 2022 am suferit una dintre cele mai mari pierderi, a fost decesul colegului și prietenului meu Laar Andras, căruia îi datorăm foarte multe și îi mulțumesc pentru tot. A fost o pierdere grea pentru toată organizația, pentru mine într-un mod special (...) Pe de altă parte și alături de el și după dispariția sa neașteptată am reușit să facem multe lucruri bune anul acesta. S-au întâmplat lucruri frumoase la noi în comuna noastră”, a declarat Bogdan Pivariu la un post de radio local.

Printre proiectele finalizate se numără strada Eroilor, care este prima stradă „smart” din comuna Florești. Potrivit edilului, Administrația din Florești a reușit să contracteze în 2022 fonduri nerambursabile în valoare de peste 27 milioane de euro.

„Am reușit să finalizăm acel proiect care la un moment dat părea interminabil și insurmontabil, strada Eroilor, căreia îi știm cu toții istoria care a început în fosta administrație și s-a blocat. Am preluat mandatul, a trebuit să reziliem un contract cu toate problemele în vigoare și am reușit să schimbăm proiectul și în acest moment este finalizat. Mai sunt doar mici retușuri de făcut pentru a fi în totalitate așa cum ne-am dorit. În nici șase luni a fost gata această lucrare cu dificultățile de rigoare pe care le-am întâmpinat, inclusiv de la furnizori care datorită crizei materialelor au furnizat mai greu anumite materiale pe care le-am folosit acolo.

De asemenea, am avut o mică întârziere în ceea ce înseamnă proiectele și mi-aș fi dorit ca în 2022 să fie o grabă mai mare în evaluarea proiectelor pe care le-am depus pentru fonduri europene cât și la fonduri nerambursabile, guvernamentale.

Nu a fost ritmul pe care mi l-am dorit eu, dar până la urmă lucrurile s-au terminat cu bine. Raportat la bugetul comunei Florești, am atras și contractat peste 27 milioane euro, fonduri nerambursabile, în condițiile în care bugetul de investiții este de aproape 10 milioane de euro, deci aproape triplu, iar dacă ne raportăm la tot bugetul adică investiții și funcționare care era 20-29 milioane de euro”, a adăugat Pivariu.

Bogdan Pivariu a adăugat că proiectele scrise și depuse sunt în total de 189 de milioane de lei, iar în suma aceasta nu este adăugat și Muzeul Identității Transilvănene care va fi finanțat prin PNRR.

„Am reușit să animăm tot ceea ce înseamnă parcul, tot ce înseamnă Floreștiul. Am reușit să dăm o altă direcție de petrecere a timpului liber, de viață socială, culturală, sportivă, în absolut toate domeniile. Din punctul acesta de vedere a fost un an bun. Am fi vrut să facem mai multe”, a adăugat edilul.

Floreștiul are un nou PUG

Floreștiul are un nou Plan Urbanistic General (PUG), care stabilește o dezvoltare sustenabilă a comunei. Noua strategie prevede mai mult spațiu verde și construcția de imobile cu mai puține etaje. De asemenea, prin măsurile prevăzute se urmărește diminuarea mașinilor din trafic cu peste 30.000 de autovehicule.

Noul PUG al comunei Florești (2023 – 2033) urmează să fie votat de Consiliul local.

Prin reducerea coeficienților de utilizare a terenului cu 40% față de reglementările din prezent, prin noul PUG sunt obținute o serie de rezultate, precum:

reducerea potențialului de dezvoltare imobiliară cu 1,7 milioane de metri pătrați.

diminuarea numărului apartamentelor care vor putea fi construite cu peste 27.000 de unități

diminuarea cu peste 30.000 de autovehicule potențiale din traficul sufocat al Floreștiului în următorii 10 ani

Noul Plan Urbanistic General va sta in dezbatere publică timp de 45 de zile.

„Prin noul PUG și tot ce am făcut până acum am încercat, și reușit, să creem noi locuri de muncă cât mai aproape de locul unde locuiesc persoanele, să aducem mai multe locuri în creșe și grădinițe, mai multe locuri în școli. Sigur, ele nu sunt suficiente, dar suntem pe drumul cel bun (…) Noul PUG vine cu alternative de transport în comun neconvențional, pe lângă CTP-ul care deservește comuna Florești și cu care avem o colaborare foarte bună. Au apărut noi piste de biciclete și nu ne oprim aici”, a adăugat Pivariu.

