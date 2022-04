Amenzile pentru „piromanii” care dau foc câmpurilor, majorate: „Trebuie să fie cât se poate de mari”

Amenzile pentru arderea miriştilor au fost majorate de Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată miercuri, 6 aprilie. Cei care sunt prinși că dau foc câmpurilor ilegal riscă amendă de până la 100.000 de lei.

Incendiu de vegetație surprins la intrarea în județul Cluj, dinspre Alba/ Sursă foto: Monitorul de Cluj

Amenzile pentru arderea miriştilor au fost majorate de Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată miercuri, pentru persoane fizice acestea fiind de minim 7.000 de lei şi maxim 15.000 de lei, în timp ce pentru persoane juridice sunt cuprinse între 50.000 şi 100.000 de lei, a anunţat ministrul Mediului, Barna Tanczos.



„Săptămânile trecute am avut foarte multe incendii. Într-un raport pe care l-am pregătit, informăm Ministerul Agriculturii, zilele acestea, cu privire la 10.000 de arderi simultane în ţară.

Au fost, la un moment dat, 7.000 de focuri simultane în România, focuri sau incendieri de mirişti, motiv pentru care acum câteva săptămâni bune, când am lansat în avizare ministerială acest proiect de ordonanţă de urgenţă, am propus ca pentru persoanele fizice amenzile să fie majorate la 7.000 de lei minimul şi 15.000 de lei maximul, iar pentru persoanele juridice amenzi între 50.000 şi 100.000 de lei”, a declarat Barna Tanczos, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a explicat că prin aceste arderi de mirişti, unele în zone protejate, se poluează aerul şi se distruge habitatul unor specii.



„Am avut ieri exemplul Parcului Văcăreşti. Văzând ce s-a întâmplat acolo şi văzând cât de mare este iresponsabilitatea cetăţenilor cred că amenzile trebuie să fie cât se poate de mari şi cât se poate de drastice. În acelaşi timp, afectăm şi punem în pericol vegetaţia forestieră. De foarte multe ori, aceste incendii se extind spre zonele forestiere, spre fondul forestier şi, din păcate, anul acesta am avut tragedii. Am avut cazuri în care viaţa oamenilor a fost pusă în pericol. Am avut chiar şi un deces şi au ars case, pensiuni, gospodării, anexe datorită acestor iresponsabilităţi şi datorită focurilor de mirişti, turbării, stuf în Delta Dunării, de exemplu”, a afirmat ministrul.

