„Piromanii” care dau foc câmpurilor riscă să își piardă subvențiile agricole, într-o comună din Cluj

Odată ce a venit primăvara și au crescut temperaturile, a început și sezonul incendiilor de vegetație. În comuna Cojocna din județul Cluj, Cei care dau foc pășunilor riscă să nu mai primească subvenții pentru acel teren.

Marți noaptea, un incendiu de vegetație s-a propagat foarte rapid spre direcția clădirilor din ferma Larga-Cojocna. Anca Marcu, viceprimarul comunei Cojocna a postat pe pagina sa de Facebook mai multe poze cu incendiul care potrivit pompierilor clujeni s-a întins pe o suprafață de 20 de hectare.

„Au intervenit un echipaj de pompieri cu o autospecială din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. A fost afectată o suprafață de cca 20 de ha de vegetație uscată. CCA 1h și 30min a durat stingerea flăcărilor”, au transmis pentru monitorulcj.ro reprezentanții ISU Cluj.

Mai mulți voluntari din comuna Cojocna, alături de viceprimarul comunei au încercat să stingă incendiul până la sosirea pompierilor.

„Undeva pe la ora 20:00 am fost sunată, noi avem în apropiere de Cojocna două zone pe care le numim ferme, nu sunt localități în sine, sunt două zone, ferma Cojocna și ferma Larga. Ne-a informat cineva că incendiul se apropie de clădiri, în zonă sunt și clădiri cu destinație agricolă și blocuri unde locuiesc oameni. Din câte ne-am putut da seama aseară incendiul ar fi venit din Corpadea, pe întuneric și pe atât de puține informații nu am putut stabili cu exactitate ceea ce s-a întâmplat, dar de acolo părea să vină și venea spre Cojocna. A fost chiar la limită, acolo era și limita cu Căianu, cu Corpadea și comuna Apahida.

Am sunat, avem grupul de voluntari pentru astfel de situații în Cojocna și până acuma nu a trebuit să intervină pompierii, ci ne-am descurcat noi și cu echipamentele pe care le-am cumpărat, nu mare lucru, mături pentru stins incendii ceea ce folosesc de multe ori și pompierii pentru că în multe zone nu au acces cu mașinile cu apă. Între timp au venit și pompierii și în jur de două ore a durat stingerea incendiului”, a declarat pentru monitorulcj.ro Anca Marcu, viceprimarul comunei Cojocna.

Piromanii riscă să nu își mai primească subvențiile agricole

În doar o lună de zile, pe raza comunei Cojocna au fost înregistrate cel puțin șase incendii de vegetație.

„Asta o va face sau nu APIA în urma controalelor lor, dar noi avem obligația să îi anunțăm și acolo unde au avut loc incendieri, vor fi excluși de la plata acestor subvenții. Mecanismul este unul foarte clar, omul trebuie să aibă grijă ceea ce are în proprietate sau în folosință. Ei trebuie să asigure bunăstarea și să respecte normele legale să nu se întâmple astfel de evenimente, iar dacă ele s-au întâmplat și proprietarul nu este vinovat va merge și va declara la Poliție că cineva i-a incendiat terenul respectiv. Dacă dânsul nu a declarat înseamnă că știa ce s-a întâmplat pe teren și cel mai probabil este vinovat și atunci subvenția de la APIA nu i se cuvine, asta plus amenzile (…) Într-o lună de zile cred că am avut 5-6 incendii de vegetație, unele dintre ele au fost stăpânite cu doar două persoane, altele au fost mult mai mari. Nu a fost nici prima noapte în care umblăm pe drumuri. Uneori sunt eu, alte ori este domnul primar, avem și responsabilul pentru Situații de Urgență și fiecare dintre noi atunci când este un astfel de incendiu adună voluntarii și merge sper locul incendiului. 5-6 astfel de incendii, care unele dintre ele au fost întinse și au pus în pericol locuințe din zonele respective”, a adăugat viceprimarul comunei Cojocna.

Potrivit viceprimarului comunei Cojocna, vor fi controlate toate terenurile de pe raza comunei, iar dacă în urma controalelor se va dovedi că un teren a fost incendiat se vor centraliza datele care vor fi trimise la APIA.

„Ceea ce putem noi și vom face este să mergem peste 2 zile cu consilierii să verificăm pășunile comune. Focul lasă urme, nu este atât de simplu să ascunzi că ai făcut ceva, chiar dacă noi nu am fost chemați la un incendiu.

Nu te pedepsim că a ieșit focul de sub control, numai, ci pentru faptul că ai incendiat pășunea (…) Noi vom verifica tot și acolo unde constatăm că a avut loc o incendiere o să întocmim un proces verbal, o să mergem la Poliție să vedem dacă a fost anunțat incendiul respectiv și dacă se știe ce s-a întâmplat acolo și am să mă ocup să centralizez datele pe care le voi trimite la APIA, ca să știe reprezentanții că acea pășune a fost incendiată și pentru respectivul teren să nu se primească subvenția”, a transmis viceprimarul comunei Cojocna.

Sursă foto: Anca Marcu- Facebook

