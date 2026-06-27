Atenție, șoferi! Sens unic de circulație pe aleea auto care face legătura între strada Oltului și strada Jiului din Cluj-Napoca. Când intră în vigoare?

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că se va institui sensu unic sens unic de circulație pe aleea auto care face legătura între strada Oltului și strada Jiului.

Sens unic de circulație pe aleea auto care face legătura între strada Oltului și strada Jiului | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat faptul că, începând de luni, 29.06.2026, se va institui sens unic de circulație pe aleea auto care face legătura între strada Oltului și strada Jiului (latura vestică și cea sudică a școlii Alexandru Vaida Voevod), dinspre strada Jiului.

Măsura a fost aprobată de membrii Comisiei operative de circulație și va fi implementată prin indicatoare rutiere.

Participanții la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte noile reglementari de circulație.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: