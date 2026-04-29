Primăria Cluj-Napoca anunță circulație pe sens dublu pe o stradă din cartierul Someșeni. De când intră in vigoare măsura?

Primăria Cluj-Napoca a anunățat că pe strada Bărc 1 din cartierul Someșeni, circulația rutieră se va desfășura în dublu sens.

Strada Bărc 1 din municipiul Cluj-Napoca | Foto: Google Maps

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat, miercuri, 29 aprilie 2026, o nouă reglementare de circulație în cartierul Someșeni, astfel:

din data de 30.04.2026, pe strada Bărc I, tronsonul cuprins între strada Morii și strada Pintea Viteazul, circulația rutieră se va desfășura în dublu sens.

Noua reglementare de circulație va fi semnalizată prin indicatoare și marcaje rutiere, iar participanții la trafic sunt rugați să o respecte.

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a reamintit participanților la trafic faptul că pe străzile din zonă (str. Bărc 1, str. Bărc 2, Căpitan Grigore Ignat, Morii, Ion Ionescu de la Brad etc.) există restricții de tonaj și rugăm respectarea acestora.

În a doua jumătate a lunii martie, anul 2026, mai mulți șoferi de camioane au fost amendați după ce au fost prinși că circulau ilegal pe străzile amintite mai sus.

