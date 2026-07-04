Legea s-a schimbat. Părinții care își pun copiii în pericol riscă peste 10 ani de închisoare. Care sunt noile prevederi

Părinții care își pun copiii în pericol riscă pedepse mai aspre, după ce, ieri, a intrat în vigoare o nouă modificare a Codului penal. Legea a fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Legea s-a schimbat. Părinții care își pun copiii în pericol riscă până la 10 ani de închisoare. Care sunt noile prevederi / Foto: Pexels.com

Părinții și persoanele care au în grijă minori pot primi pedepse mai mari în anumite situații, după modificarea Codului Penal. Noul act normativ nu introduce o infracțiune nouă, ci modifică articolul 197 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, care reglementează infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, conform actului normativ citat de stiripesurse.ro.

Până acum, legea îi sancționa pe părinții sau pe persoanele care aveau în grijă un copil și îi puneau grav în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală, prin măsuri ori tratamente aplicate acestuia. Pentru această infracțiune, Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani, iar instanța poate dispune și interzicerea exercitării unor drepturi. Cea mai importantă modificare adusă de noua lege este introducerea unei circumstanțe agravante. Astfel, dacă infracțiunea este săvârșită de o persoană aflată sub influența alcoolului sau a drogurilor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Cu alte cuvinte, un părinte condamnat pentru rele tratamente aplicate minorului poate primi o pedeapsă mai mare dacă se dovedește că, în momentul comiterii faptei, era sub influența alcoolului sau a drogurilor. În loc de maximum 10 ani de închisoare, instanța poate aplica o pedeapsă de până la 13 ani și 4 luni.

Modificarea vine în contextul în care autoritățile încearcă să înăsprească sancțiunile pentru faptele care afectează siguranța și dezvoltarea copiilor. Totuși, legea nu înseamnă că orice părinte care consumă alcool răspunde automat penal. Pentru aplicarea prevederilor este necesar să existe infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, iar consumul de alcool sau de substanțe psihoactive reprezintă doar un element care agravează pedeapsa.

Legea nr. 122/2026 pentru modificarea articolului 197 din Codul penal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 550 din 3 iulie 2026 și a intrat în vigoare.

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