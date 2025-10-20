Amenzi de 170.000 de lei la firmele de construcții din Cluj. Nu și-au învățat lecția din vară.

Domeniul construcțiilor din Cluj este în continuare unul cu multe nereguli, unele dintre ele repetă în ultimele luni.

Continuă probleme la firmele de construcții din Cluj

După ce au fost prinse de mai multe ori cu mâța în sac de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în vară, firmele de constucții din Cluj au călcat pe bec și în această toamnă.

Continuă problemele la firmele de constrcuții din Cluj

Munca „la negru” pare să fie o recidivă la unele firme de construcții din Cluj. ITM a amendat iar companii din acest domeniu.

„În cadrul unei campanii organizate la nivel naţional în perioada 31.03.2025 - 12.12.2025, ITM Cluj a desfășurat acţiuni de control (perioada iulie-septembrie) pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind îcheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor”, a transmis ITM Cluj, într-un comunicat oficial.

Inspecția Muncii Cluj a detaliat problemele pe care le-a găsit la firmele de construcții din județ.

Munca la „negru” nu se demodează la Cluj

Potrviti ITM Cluj, patru angajatori au fost sancționați cu amendă în cuantum de 120.000 de lei, pentru primirea la muncă a unui număr de 6 persoane, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Trei societăți au fost amendate cu suma totală de 4.500 de lei pentru neorganizarea evidenței orelor lucrate, cu evidențierea zilnică a orelor de începere și de sfârșit a programului de lucru, pentru fiecare salariat în parte. Pentru nerespectarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă, au fost aplicate un număr de patru amenzi în valoare de 8.300 lei.

Autorizații lipsă și locuri de muncă periculoase pentru angajați

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate un număr de 13 amenzi la 13 societăți comerciale, în valoare totală de 50.500 lei, pentru:

pericol grav și iminent de cădere de la înălțime (schele neconforme);

lipsa echipamentelor individuale de protecție;

lipsa autorizațiilor ISCIR a echipamentelor de muncă.

„A fost sistată activitatea unei societăți comerciale și a unui număr de două locuri de muncă pentru neluarea măsurilor de protecție corespunzătoare pentru munca la înălțime, iar trei echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune pentru lipsa autorizațiilor ISCIR”, se mai arată în comunicatul ITM Cluj.

În luna iulie a acestui an, mai multe companii din domeniul construcțiilor au fost amendate de ITM Cluj cu aproximativ 280.000 de lei pentru numeroase nereguli.

Ulterior, în luna august, ITM a amendat mai multe firme de construcții din Cluj pentru că aveau angajați „la negru”, iar atunci, faptele s-au repetat, însă au fost mai multe și amenzile pe măsură.

Foto: depositphotos.com

