Tribunalul Cluj îi scoate din arestul la domiciliu pe patru inculpați din dosarul DNA de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Tribunalul Cluj a decis înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cazul a patru inculpați cercetați într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, care vizează contracte de modernizare a drumurilor județene din Bistrița-Năsăud.

Tribunalul Cluj a decis înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cazul a patru inculpați cercetați într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, care vizează contracte de modernizare a drumurilor județene din Bistrița-Năsăud. | | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Judecătorii Tribunalului Cluj au înlocuit arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru patru inculpați cercetați de DNA în ancheta privind contracte de modernizare a drumurilor publice derulate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Decizia, pronunțată joi, 18 iunie, este definitivă și îi vizează pe administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, directorul Direcției de Drumuri și Investiții din cadrul Consiliului Județean, precum și doi directori ai companiei Frasinul, conform radiocluj.ro.

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Deși nu vor mai fi obligați să rămână la domiciliu, cei patru inculpați vor trebui să respecte o serie de restricții impuse de instanță pentru următoarele două luni.

Printre măsurile dispuse de judecători se numără suspendarea din funcțiile de conducere deținute în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cazul funcționarilor publici implicați în dosar.

Totodată, inculpaților le este interzis să comunice între ei, direct sau indirect, pe întreaga durată a controlului judiciar.

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Interdicție de contact cu 27 de persoane

Instanța a stabilit și o listă formată din 27 de persoane cu care cei patru nu au voie să intre în contact.

Potrivit informațiilor din dosar, printre acestea se numără președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, unul dintre vicepreședinții instituției, funcționari și directori din cadrul administrației județene, dar și reprezentanți ai companiei Frasinul.

Cei patru vor trebui să se prezinte periodic la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și ori de câte ori vor fi citați de procurorii DNA sau de instanțele de judecată.

Nerespectarea obligațiilor impuse poate duce la revocarea măsurii controlului judiciar și la înlocuirea acesteia cu o măsură preventivă mai severă.

Dosar privind un contract de drumuri județene

Procurorii DNA îi cercetează pe inculpați pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și obținerea de foloase necuvenite în legătură cu un contract de modernizare a unor drumuri județene, atribuit în anul 2019 companiei Frasinul.

Potrivit anchetatorilor, valoarea contractului s-ar fi triplat pe parcursul derulării acestuia.

În luna aprilie, procurorii DNA au efectuat percheziții atât la domiciliul, cât și la biroul președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, însă acesta nu a fost pus sub acuzare și nici audiat în cadrul dosarului.

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