„Marioneta” lui Radu Moldovan, fosta soție a fratelui, notarul Marsineta Vaida, percheziționată de DNA

Fostă soție a fratelui liderului CJ Bistrița-Năsăud și fostă șefă a organizației de femei PSD, Vaida apare într-un context sensibil după descinderile procurorilor.

Marsineta Vaida, notar public din Bistrița, și sediul biroului notarial unde procurorii DNA au efectuat percheziții în cadrul anchetei privind suspiciuni de corupție în contracte publice. | Foto: Facebook Marsineta Vaida, bistrițeanul.ro

Notarul public Marsineta Vaida, nume cunoscut în Bistrița, apare în contextul perchezițiilor desfășurate de DNA într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție în atribuirea unor contracte publice.

Aceasta a fost căsătorită cu Macarie Alexandru Moldovan, fratele președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. Aceștia s-au căsătorit în 2018. În același timp, Vaida a avut și o implicare politică, fiind fostă șefă a organizației de femei PSD din județ, conform timponline.ro.

Nereguli constatate de Corpul de Control al Ministerului Justiției

Numele notarului apare și într-un raport al Corpului de Control al Ministerului Justiției din 2023, în urma unor verificări efectuate la mai mulți notari publici din țară.

Inspectorii au constatat că Marsineta Vaida ar fi încălcat mai multe prevederi legale în activitatea profesională, inclusiv în proceduri de autentificare a unor contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, succesiuni, dare în plată sau proceduri de divorț, conform gazetadebistrita.ro.

Astăzi au loc percheziții la sediul Marsinetei Vaida, notar public, în cadrul anchetei DNA privind infracțiuni de corupție și atribuirea unor contracte publice. : Foto: bistrițeanul.ro

Legături în zona politică și administrativă

Marsineta Vaida este o prezență cunoscută în mediul social și administrativ din Bistrița, fiind implicată inclusiv în activități ale Rotary Club și participând la evenimente frecventate de reprezentanți ai administrației și ai mediului politic.

Căsătoria sa din 2018 cu fratele lui Radu Moldovan, Macarie Alexandru Moldovan, director general adjunct tehnic la CFR SA, a adus în același cadru numeroși membri ai PSD și persoane din zona instituțiilor publice, conform timponline.ro.

Notarul public Marsineta Vaida împreună cu fostul soț, Macarie Alexandru Moldovan, fratele președintelui CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. | Foto: timponline.ro

Contextul anchetei DNA

Perchezițiile desfășurate miercuri de procurorii DNA vizează modul în care au fost atribuite și derulate contracte de lucrări publice în mai multe județe, inclusiv Bistrița-Năsăud și Sălaj. În acest stadiu al anchetei, procurorii nu au făcut publice numele persoanelor vizate sau eventuale acuzații concrete, subliniind că investigația este în curs.

