Milionarul Traian Larionesi, poreclit „Fierăstrăul codrilor”, este vizat în ancheta DNA privind contracte publice de sute de milioane de euro la Consiliul Județean Sălaj și Bistrița-Năsăud

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, alături de Traian Larionesei, patronul firmei Frasinul, 2022. Foto: produsinardeal.ro

Procurorii DNA Cluj au făcut audieri până târziu în noapte într-o anchetă ce vizează dosare de achiziții publice suspecte și spălare de bani care zguduie Consiliile Județene Sălaj și Bistrița-Năsăud

În paralel, apar conexiuni și în mediul privat, fiind menționate companii din domeniul construcțiilor implicate în proiecte locale. Printre acestea se numără grupul Campeador, condus de antreprenorul Traian Larionesi, activ inclusiv în Cluj-Napoca.

Firma Frasiunul a lui Traian Larionesi anchetată de DNA

Traian Larionesi este un milionar din Bistrița-Năsăud, cunoscut pentru contractele numeroase cu statul, dar și pentru controversele din jurul activităților sale din domeniul forestier. Firma sa, Frasinul SRL, este implicată, în asociere cu alte companii, în contracte publice de peste 350 de milioane de euro, doar în acest an, potrivit datelor din platforma de achiziții publice, conform libertatea.ro.

Frasinul a obținut peste 80 de contracte în perioada 2018-2026. Valoarea acestora trece de 4,9 miliarde de lei, aproximativ un miliard de euro, potrivit Cotidianul.

În total, de la Consiliul Județean Bistrița Năsăud, firma a obținut 12 contracte, iar cu CJ Sălaj a avut 3 contracte, conform libertatea.ro.

Perchezițiile au avut loc în zeci de locații, inclusiv la consiliile județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Printre persoanele audiate se numără președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, dar și mai mulți funcționari publici din Bistrița-Năsăud, inclusiv administratorul public Florin Moldovan, un director executiv și inginera-șefă a instituției.

CITEȘTE ȘI: