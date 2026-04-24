Suspecții din dosarul DNA de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud contestă măsura arestării preventive!

O parte dintre suspecții arestați preventiv în dosarul de corupție instrumentat de DNA au contestat decizia Tribunalului Cluj-Napoca.

O parte dintre suspecții arestați preventiv în dosarul de corupție instrumentat de DNA au contestat măsura dispusă de Tribunalul Cluj-Napoca, la doar o zi după pronunțare.

O parte dintre suspecții arestați preventiv în dosarul de corupție instrumentat de DNA au contestat măsura dispusă de Tribunalul Cluj-Napoca, la doar o zi după pronunțare.

Potrivit portalului instanțelor, Sergiu Baba, Florin Moldovan și Ciprian Ceclan au depus deja contestații împotriva măsurii arestării preventive.

Arestări pentru 30 de zile

În total, șase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, după ce anterior fuseseră reținute pentru 24 de ore. Instanța a admis propunerea procurorilor DNA, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Funcționari publici și oameni de afaceri vizați

Printre cei arestați se numără trei funcționari publici: administratorul județului Bistrița-Năsăud, Florin Moldovan, directorul executiv Ciprian Ceclan – Oprea și Victor Poienar, șef serviciu administrare drumuri județene. Alături de aceștia, au fost arestate și trei persoane din mediul privat: Iacob Larionesi și Vasile Cîrceie, ambii de la Frasinul SRL, precum și Sergiu Baba, specialist în proiecte tehnice.

Acuzații grave de corupție

Cei vizați sunt acuzați de fapte de corupție, inclusiv abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, luare de mită și dare de mită. În același dosar, alți doi angajați ai Consiliului Județean sunt cercetați sub control judiciar.

Percheziții și anchetă în desfășurare

Măsurile preventive vin după zeci de percheziții desfășurate în județul Bistrița-Năsăud și Sălaj, care au vizat instituții publice, firme private și locuința președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. Ancheta este în desfășurare, iar contestațiile depuse urmează să fie analizate de instanța competentă.

