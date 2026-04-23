6 inculpați arestați preventiv în dosarul DNA de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Cei 6 inculpați din dosarul DNA de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, inclusiv administratorul public din Bistrița-Năsăud, au fost plasați în arest preventiv. Tribunalul Cluj a admis solicitarea procurorilor DNA.

Direcția Națională Antiorupție, Serviciul Teritorial Cluj.

În urma percheziților de miercuri, care au avut loc în Bistrița-Năsăud, inclusiv la casa președintelui Consiliului Județean – Radu Moldovan, la sediul instituției, dar și la mai mulți constructori, au fost reținute 6 persoane.

Tribunalul Cluj a admis, joi, solicitarea procurorilor DNA, iar cei șase incuplați au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit Bistrițeanul.ro

Este vorba despre administratorul județului Florin Moldovan, directorul executiv Ciprian Ceclan-Oprea, Victor Poienar – șef serviciu administrare drumuri județene, dar și Iacob Larionesi – reprezentant al Frasinul SRL, Vasile Cîrceie, angajat al Frasinul SRL și Sergiu Baba, specialist proiecte tehnice.

Măsura a fost contestată.

„Am făcut deja contestație, avem șanse mari la Curtea de Apel”, a declarat administratorul județului, Florin Moldovan, potrivit sursei citate.

Acuzațiile vizează infracțiunile de luare de mită, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.

