Influencerul Makaveli, reținut într-un dosar de evaziune fiscală

Influencerul Makaveli a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală.

Influencerul Makaveli, reținut într-un dosar de evaziune fiscală|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.ro

Influencerul Makaveli, reținut într-un dosar de evaziune fiscală

Makaveli a fost ridicat joi dimineața de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, pentru a fi audiat.

La un moment dat, în timpul audierilor, i s-a făcut rău, astfel încât a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, după care a fost adus înapoi la sediul Poliției.

Evaziune fiscală în formă continuată: prejudiciu de peste 570.000 de lei

Este vorba de un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli și trei prieteni ai acestuia, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Șoșoacă și a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

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