Sorin Grindeanu: „PSD NU va face Guvern cu AUR”. Când va fi votul pentru moțiunea de cenzură?

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că PSD nu va intra la Guvernare cu AUR.

Goerge Simion (AUR) și Sorin Grindeanu (PSD) |Foto: Inquam Photos / George Călin

„Nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție,” a declarat Sorin Grindeanu, potrivit digi24.ro.

Președintele PSD a precizat că moțiunea de cenzură este singura acțiune comună cu cei de la AUR.

„Vreau să fiu foarte clar: este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susţinere dincolo de culoare politică - PSD, AUR, PACE, S.O.S. şi aşa mai departe - şi aşa aş vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, (...) dar există un scop comun, acela de a vota această moţiune şi de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moţiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuţie şi îmi doresc să fiu foarte bine înţeles. (...) O să se definitiveze în scurt timp acest text al moţiunii, care va fi supusă atenţiei şi votului plenului. Probabil, pe un calendar normal, ar trebui să fie la începutul săptămânii viitoare”, a precizat liderul PSD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

