Radu Moldovan a demisionat de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, în contextul anchetei DNA. A fost șeful filialei bistrițene timp de 19 ani.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, și-a dat demisia din funcția de lider al organizației județene PSD, pe care o ocupa din anul 2007.

Radu Moldovan, Președintele CJ Bistrița, surprins în timpul perchezițiilor de la locuința sa. | Foto: bistrițeanul.ro

Anunțul a fost făcut de Biroul de Presă al PSD Bistrița-Năsăud, care a precizat că decizia a fost luată „în urma situației apărute, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației”.

Radu Moldovan a condus filiala PSD Bistrița-Năsăud timp de aproape două decenii, fiind unul dintre cei mai influenți lideri social-democrați din Transilvania.

În urma demisiei, funcția de președinte interimar al organizației a fost preluată de Bogdan Ivan, decizia fiind luată în cadrul unei ședințe de urgență a conducerii județene a partidului.

Reprezentanții PSD Bistrița-Năsăud au transmis că își exprimă susținerea față de Radu Moldovan și apreciază activitatea acestuia de-a lungul anilor.

