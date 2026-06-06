Răsturnare de situație la CFR! Edi Iordănescu ar urma să devină antrenorul echipei

CFR Cluj este în continuare fără antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu, dar perioada până când va numi un nou tehnician în funcție ar urma să se încheie luni.

Edi Iordănescu ar urma să fie noul antrenor al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Potrivit declarațiilor patronului Neluțu Varga, ardelenii vor anunța la începutul săptămânii viitoare numele noului antrenor.

Deși au fost zvonuri potrivit cărora Marius Șumudică ar urma să semneze cu ardelenii, omul de afaceri a dezmințit această informație.

Se pare, însă, că pe banca CFR-ului va ajunge tot un antrenor cu renume. Conform Digi Sport, se pare că Edi Iordănescu este cel care va fi instalat ca A1 în Gruia.

„Cătălin Andrieș, producătorul acestei emisiuni, vine cu o informație care dă peste cap tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, inclusiv declarația lui Edi Iordănescu, potrivit căreia nu va reveni la CFR Cluj.

Sunt motive suficient de solide să credem că, totuși, Edi Iordănescu va fi instalat săptămâna viitoare pe banca echipei CFR Cluj. E de văzut. Eu cred în sursa mea”, a spus jurnalistul Dan Filoti.

Al treilea mandat la Cluj?

Dacă mutarea se va concretiza, Iordănescu Jr. își va începe al treilea mandat pe banca CFR-ului. El i-a mai condus pe ardeleni în alte două rânduri, 2018 și 2020/2021, câștigând, în total, patru trofee: două Supercupe și două titluri de campion.

Edi Iordănescu a mai antrenat la ASA Tg. Mureș, Pandurii, Astra Giurgiu, FCSB, Legia și Echipa Națională a României de-a lungul carierei sale.

Cea mai mare performanţă a sa este legată de perioada când activa la prima reprezentativă, atunci când a câştigat grupa la EURO 2024 şi a ajuns în optimile de finală ale competiţiei.

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