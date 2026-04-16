Motorina s-a ieftinit cu 30 de bani/litru într-o zi. Unde este cel mai ieftin?

Prețul motorinei a scăzut semnificativ într-o singură zi. Carburantul diesel s-a ieftinit cu 30 de bani/litru.

Motorina s-a ieftinit cu 30 de bani „peste noapte” | Foto: monitorulcj.ro

La două stații de carburanți, prețul motorinei a scăzut cu 30 de bani/litru, la ajustările de tarife de joi, 16 aprilie 2026.

Astfel, de la un preț de aproximativ 10 lei/litru, cu câteva săptămâni în urmă, înainte de măsurile luate de Guvern, acum, carburantul diesel a ajuns să coste spre 9,28 lei pe litru.

Cel mai mic preț pentru un litru de motorină este la Petrom, la 9,28 de lei, în scădere cu 30 de bani față de miercuri, 15 aprilie 2026, când prețul era de 9 lei și 58 de bani pentru un litru, potrivit Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței.

Al doilea cel mai mic preț este la OMV: 9,37 lei/litru, o scădere tot de 30 de bani/litru față de ieri.

Prețuri motorină standard în Cluj-Napoca, joi, 16 aprilie 2026 | Sursă: aplicația Monitorul Prețurilor

Lukoil vinde motorina cu 9,63 de bani/litru.

Rompetrol a scăzut puțin prețul, de la 9,67 lei/litru la 9,64 lei/litru.

Prețuri motorină în municipiul Cluj-Napoca, joi, 16 aprilie 2026 | Sursă: aplicația Monitorul Prețurilor

La Mol, prețul a rămas același la motorină: 9,67 lei/litru.

Reamintim faptul că, la începutul lunii aprilie 2025, Guvernul României a redus, temporar, cu 30 de bani/litru (36 de bani cu tot cu TVA) acciza pentru motorina standard.

CITEȘTE ȘI: