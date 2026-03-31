Europarlamentarul clujean Daniel Buda, despre viitorul buget al UE: „Miza este uriașă pentru România”.

Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda a transmis un mesaj video în cadrul dezabaterii „Viitorul buget al Uniunii Europene (2028-2034)”, de la Cluj-Napoca.

Daniel Buda a spus că la nivel european, procesul de negociere se află în plină desfășurare.

„Aceste negocieri sunt deosebit de complexe, deloc ușoare. Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene marchează o schimbare de paradigmă. Pentru a înțelege ce se întâmplă astăzi trebuie să ne întoarcem în trecut. La început, bugetul UE a avut un rol foarte clar. Să asigure hrană pentru cetățeni după traumele celui de-al Doilea Război Mondial. De aceea, agricultura a fost prima și cea mai importantă politică europeană”, a spus Daniel Buda.

Potrivit europarlamentarului clujean, ulterior, Uniunea a realizat că dezvoltarea nu poate fi echilibrată fără reducerea diferențelor dintre regiuni.

„Așa a fost creat primul instrument de coeziune. Politica de coeziune a devenit și mai importantă. România a devenit un beneficiar net. A primit semnificativ mai multe fonduri europene decât a contribuit la bugetul Uniunii Europene. De la momentul aderării, 1 ianuarie 2007, până în prezent, România a primit 165 de miliarde de euro și a contribuit la bugetul UE cu doar 32,87 de miliarde de euro”, a mai spus Daniel Buda.

Liderul PNL Cluj a explicat care este schimbarea care se prefigurează la nivelul UE.

„Noul buget al Uniunii Europene vine într-o nouă realitate, iar Europa trebuie să țină pasul. Fără investiții strategice și fără o consolidare reală a competitivității, Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă față de economiile de la nivel mondial. UE trebuie să acționeze și să își protejeze cetățenii, economia și modelul de dezvoltare. Trebuie să fim foarte sinceri. Nu vorbim despre un buget mult mai mare. Bugetul post 2027 crește ușor, de la 1,12% la 1,26% din PIB-ul UE. Practic, resursele sunt aproape aceleași. De aceea trebuie să vedem cum putem face mai mult cu aproape aceeași bani”, a mai spus Daniel Buda.

Europarlamentarul clujean a spus că, pe lângă competitivitate, Uniunea Europeană trebuie să investească în apărare și securitate, în contextul războiului de la granițele Uniunii Europene. Trebuie să se pună accent pe digitalizare și inovare.

„Trebuie să răspundem la crize energetice și la presiuni economice tot mai mari. Aceasta este noua realitate. Pentru a face asta, Comisia Europeană propune o schimbare fundamentală de abordare. Un buget inspirat din PNRR. Fiecare stat membru va trebui să își elaboreze propriul plan național și regional, în care să își stabilească reformele și investițiile pe care se angajează să le realizeze, iar banii vor fi primiți în funcție de îndeplinirea obiectivelor asumate. Banii pentru agricultură și coeziune nu vor mai fi neapărat incluși în Planurile Naționale Regionale. Dar noi, în Parlamentul European ne luptăm ca aceste fonduri să rămâne predictibile pentru toți beneficiarii. Pentru România, miza este uriașă. Suntem al șaselea beneficiar al viitorului buget, cu aproximativ 60 de miliarde de euro”, a mai precizat Daniel Buda.

Liberalul a explicat că succesul României depinde de capacitatea de a livra rezultate. Pentru statele din Europa de Est, această schimbare va fi o provocare.

„Am fost printre principalii beneficiari ai fondurilor de coeziune. Cu ajutorul acestor bani am construit autostrăzi, am modernizat spitale, școli am investit în comunități și dezvoltarea economiei. Fondurile europene eu schimbat România. De acum va trebui să livrăm și reforme, rezultate concrete. De aceea este esențial ca vocea României să fie puternică”, a mai spus Daniel Buda.

La Cluj-Napoca a avut loc, marți, 31 martie, o dezbatere publică pe tema viitorului buget al Uniunii Europene.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 sunt în plină desfășurare. Deciziile care se iau acum la Bruxelles vor determina câți bani ajung în următorii 7 ani în infrastructura, economia și universitățile românești.

Reprezentanții societății civile au vorbit despre viitorul politicii de coeziune și despre competitivitatea Uniunii Europene.

