Emil Boc, despre viitorul buget al UE: „2028-2034 reprezintă ultimul tren pentru România”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc este rezervat în ceea ce privește actuala formă a viitorului buget al Uniunii Europene.

Emil Boc, la dezabaterea despre viitorul buget al Uniunii Europene, Cluj-Napoca, 31 martie 2026

Emil Boc a criticat actuala formă propusă pentru viitorul buget al UE.

„Mă bucur că folosiți din plin avantajul Clujului universitar pentru a pregăti viitorul. În universități s-au dat, de-a lungul timpului, cele mai bune direcții (…) Sunt îngrijorat de cum arată viitorul Uniunii Europene, așa cum arată prin acest buget propus, pentru că, așa cum este conceput realizează o schimbare majoră. Pentru prima dată, UE se întoarce direct spre statele naționale și își ia mână de pe Europa. Adică 27 de planuri de țară, în locul unui singur plan european. Războiul din Ucraina a unit Europa mai mult ca niciodată. Ne-am trezit la realitate. Trebuie să avem noi grijă, nu alții. Noi trebuie să fim puternici acasă, în Europa. Bugetul pune accent pe apărare și pe competitivitate, care a fost pierdută de UE, dar trimite toată responsabilitatea acasă în statele naționale”, a spus Emil Boc, la dezbaterea de la Cluj-Napoca despre viitorul buget al Uniunii Europene.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai spus că sunt trei politici mari care țin Europa unită:

Coeziunea

Agricultura

Piața unică

Emil Boc: „Coeziunea ține Europa Unită. 2028-2034 este ultimul tren pentru România”

„Coeziunea este lipiciul care ține Europa unită. Politica de coeziune nu este una de caritate. Nu luăm de la bogați și dăm la săraci. Este o greșeală să privim așa. Piața unică înseamnă dezvoltare peste tot în Europa, dar, inevitabil, economia de piață produce decalaje. Piața unică nu poate funcționa fără politica de coeziune. O societate poate funcționa cu mulți oameni din clasa de mijloc. Faptul că politica de coeziune este la pachet cu agricultura arată un dezinteres. Cum vedeți primarii și fermierii să se «bată» pentru aceeași sumă de bani. Întotdeauna au fost bugete distincte. Nu este normal să fie în același pachet. Subminează exact viitorul UE. România are 70 de miliarde de euro net câștigați în țară de la Uniunea Europeană.

2028-2034 este ultimul tren pentru România, nu va mai fi altul în care să beneficiem de fonduri de coeziune, deoarece deja ne apropiem de 80% din media Uniunii Europene. De aceea este important să investim banii să ne aducă valoare adăugată, pentru prosperitate pe termen mediu și lung. Să refacem infrastructura, educația etc. După 2034 nu vom beneficia în aceeași manieră. Vor veni alții care vor beneficia de fonduri de coeziune. Rolul Parlamentului este covârșitor”, a mai explicat Emil Boc.

Emil Boc: „Clujul este mare datorită talentelor și universităților”

Edilul a mai precizat că resursa umană este cea mai importantă.

„Clujul este ceea ce este datorită resursei umane, talentelor și universităților de aici. O societate care investește în educație, cercetare și dezvoltare va fi câștigătoare. (…) Voi, tinerii sunteți viitori lideri ai lumii de mâine. Cu cât veți colabora mai mult, cu atât va fi mai bine. De aceea am susținut programul Erasmus. Sunt îngrijorat că această tendința de recentralizare a bugetului UE să nu ne producă prejudicii”, a mai spus Emil Boc.

Primarul a spus că va susține la Bruxelles ca rolul regiunilor/orașelor să nu fie eliminat în dezvoltări viitoare, pentru că nu totul poate fi decis în Capitală.

„Nu suntem o Uniune Europeană doar a Capitalelor, ci și a regiunilor și orașelor mari. E important să nu scăpăm dimensiunea regională din dezvoltare. Și în Românie există tendința de a recentraliza. A fost un lucru bun când au fost descentralizate programele de dezvoltare regională (în cazul Clujului, ADR Nord Vest - n. red.). Absorbția de fonduri se va vedea în 2027. Va fi mult mai mare”, a mai spus Emil Boc.

La Cluj-Napoca a avut loc, marți, 31 martie, o dezbatere publică pe tema viitorului buget al Uniunii Europene.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 sunt în plină desfășurare. Deciziile care se iau acum la Bruxelles vor determina câți bani ajung în următorii 7 ani în infrastructura, economia și universitățile românești.

Reprezentanții societății civile au vorbit despre viitorul politicii de coeziune și despre competitivitatea Uniunii Europene.

